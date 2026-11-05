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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Il a contrarié la tentative de Jesus : les coulisses surprenantes de la décision de Cristiano Ronaldo de prendre sa retraite internationale

Portugal vs Danemark
Portugal
Danemark
UEFA Nations League A
J. Jesus
C. Ronaldo
Portugal
Danemark

Fin d'une carrière légendaire

 Un rapport de presse a révélé, ce jeudi, les coulisses de la décision de Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr, de prendre sa retraite internationale avec la sélection du Portugal.

Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise, a annoncé sa retraite au niveau international dans une surprise retentissante, après avoir affirmé précédemment son désir de poursuivre.

Le journal « A Bola » a appris que Cristiano Ronaldo avait informé Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise, qu'il annoncerait sa retraite avec la sélection nationale via les réseaux sociaux, mais que l'ancien capitaine du Portugal n'a pas parlé avec le sélectionneur Jorge Jesus au sujet de cette affaire.

Cristiano Ronaldo a décidé d'annoncer sa retraite internationale à la veille de l'annonce par le sélectionneur de la liste de la sélection, sachant qu'il serait convoqué par Jorge Jesus pour les deux matchs de la Ligue des nations.

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14 nov. 2026

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 Jesus a récemment pris la défense de Cristiano, affirmant qu'il apportait une grande valeur à la sélection et qu'il ne renoncerait pas au joueur portant le numéro 7, puisqu'il comptait l'intégrer à la liste qu'il annoncera demain, vendredi.

Cristiano Ronaldo le savait, et comme il ne souhaitait pas revenir dans la sélection portugaise sous la direction du sélectionneur Jorge Jesus, il a décidé d'annoncer son retrait à la veille de l'annonce de la liste de l'équipe afin que le sélectionneur ne le convoque pas, gâchant ainsi sa tentative sérieuse de ramener le Don dans son équipe. Mais tout cela s'est produit sans aucun échange entre eux.

Cristiano et Jorge Jesus ne se sont plus parlé depuis le matin du mercredi 30 septembre, jour où Ronaldo a quitté le camp d'entraînement de la sélection portugaise.

 Ronaldo, Jesus et Proença se sont réunis ce matin-là, et ce fut la dernière conversation entre le joueur et le sélectionneur. Depuis, aucun autre échange n'a eu lieu, ce qui a surpris le sélectionneur de l'équipe nationale par cette décision de retraite.

Ni Jorge Jesus ni Pedro Proença ne souhaitaient que cette démarche se fasse de cette manière, mais ils n'ont pas pu dissuader Cristiano Ronaldo de sa décision.

 

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