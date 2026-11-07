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Pour ses débuts en Ligue des champions, Yanik Spalt livre une très belle prestation. Le jeune joueur peut-il résoudre l’un des grands problèmes du VfB Stuttgart ?

Mardi soir, le VfB Stuttgart a concédé face à Galatasaray sa première défaite de la saison en Ligue des champions. Au terme d’un match pourtant globalement réussi pour les Souabes, le tableau d’affichage indiquait 0-2 (0-2) après 90 minutes. Comme si souvent cette saison, ils n’ont pas su concrétiser leurs occasions devant le but adverse et ont gâché de belles opportunités, à l’image des deux frappes de Jamie Leweling sur les montants en début de rencontre.

Cette défaite à l’extérieur face à des Turcs réalistes n’a toutefois rien d’un drame sportif pour l’équipe de Sebastian Hoeneß. Le VfB a tout de même récolté sept points lors de ses trois premiers matches de Ligue des champions, dont un face à l’Atlético de Madrid, favori, au terme d’une solide prestation. Les Stuttgarters auraient bien sûr aimé prendre les trois points contre Gala et faire ainsi un pas de géant vers le tour intermédiaire. Avec dix points et quatre matches encore à jouer, la phase à élimination directe leur aurait été presque acquise. Ils ont laissé passer cette occasion à Istanbul.

Stuttgart peut néanmoins retenir de nombreux éléments positifs de son match au Rams Park. Comme lors de sa victoire 4-2 contre le Bayer 04 Leverkusen en Bundesliga le week-end dernier, le VfB a convaincu par son jeu pendant une grande partie de la rencontre. Après des prestations parfois peu inspirées et désordonnées en début de saison, accompagnées de défaites contre Hoffenheim, Hambourg et Mönchengladbach, l’équipe semble peu à peu trouver ses automatismes et applique de mieux en mieux les principes tactiques de Hoeneß.

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L’entraîneur de Stuttgart a également pu constater qu’il dispose depuis cet été, avec le jeune Yanik Spalt, d’un talent prometteur. Malgré son âge encore relativement tendre, celui-ci possède déjà les qualités nécessaires pour résoudre l’un des grands problèmes du VfB.

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Comment se sont passés les débuts de Yanik Spalt en Ligue des champions avec le VfB Stuttgart ?

Face à Galatasaray, l’Autrichien de 19 ans est entré en jeu de manière quelque peu inattendue. Son remplacement n’est devenu nécessaire que lorsque l’ancien capitaine Atakan Karazor a dû quitter prématurément la pelouse à la 17e minute en raison de douleurs à la cuisse. Jeté dans le grand bain au cœur du « chaudron » d’Istanbul, Spalt a pourtant livré, pour sa première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, une prestation remarquablement convaincante malgré des conditions difficiles.

Le joueur du VfB ne s’est guère laissé impressionner par l’ambiance assourdissante. Il ne s’est pas caché, s’est engagé dans chaque duel, a demandé le ballon et a régulièrement cherché à se projeter vers l’avant avec audace. « C’était excellent », a salué son coéquipier Deniz Undav, qui, dans le feu de l’action, en a même oublié que le milieu axial n’était pas un vieux briscard comptant des dizaines de matches en Ligue des champions. « J’avais l’impression de voir un joueur expérimenté. Il voulait tous les ballons, allait au duel, cherchait à se retourner. Chapeau. Et dans ce stade, avec cette ambiance. »

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Les dirigeants sportifs ont tenu des propos similaires. Alors que Hoeneß a jugé la prestation de son protégé « exceptionnellement bonne et pleine de sang-froid », le directeur général chargé du sport Fabian Wohlgemuth a déclaré : « Il existe des endroits plus calmes pour faire ses débuts en Ligue des champions. Juste après son entrée, il a disputé un duel, l’a abordé avec détermination et l’a gagné. Ce sont des moments qu’on repasse dans sa tête la nuit. Répondre ainsi présent dans un tel match, c’est exceptionnel. C’était un moment très particulier pour lui. »

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Yanik Spalt peut-il résoudre un gros problème du VfB Stuttgart ?

Il était déjà apparu pendant la préparation que Spalt jouerait un rôle plus important avec l’équipe première des Souabes cette saison. Il avait accumulé un nombre appréciable de minutes lors des matches amicaux contre le TSG Balingen, les Kickers Offenbach, le FC Fulham et le FC Paris. Sa prestation face aux Français avait particulièrement attiré l’attention. Wohlgemuth avait alors déjà salué la « très, très bonne prestation » du jeune Autrichien. Spalt a ensuite été définitivement intégré à l’effectif professionnel et a figuré dans le groupe lors de onze des 14 matches officiels de l’équipe première depuis lors.

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Il a finalement fait ses débuts chez les professionnels lors de la 2e journée de Bundesliga, en entrant en fin de match à domicile contre le 1. FC Cologne. Une semaine plus tard, il a disputé 55 minutes à Hoffenheim. Face à Galatasaray, Spalt a joué 72 minutes, soit nettement plus que lors de ses précédentes apparitions sous le maillot du VfB.

Et cela ne devrait guère changer dans un avenir proche. Pour le VfB, la progression fulgurante de Spalt tombe presque à point nommé, tant le milieu axial constitue le talon d’Achille des Souabes cette saison. Après avoir bouclé dès le début du mercato estival l’arrivée libre de Grischa Prömel (TSG Hoffenheim), le club pensait avoir terminé son recrutement aux postes situés devant la défense.

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Mais le départ tardif de Chema Andres a soudain créé un manque dans l’effectif du VfB. Le club de Premier League Brighton & Hove Albion a versé environ 22 millions d’euros à Stuttgart le dernier jour du mercato pour s’attacher les services du jeune Espagnol. Aux côtés de Stiller, titulaire indiscutable, Hoeneß a d’abord essayé Prömel, le joueur qu’il souhaitait recruter. Mais le duo n’a pas encore trouvé les automatismes espérés par l’entraîneur. Prömel, surtout, reste jusqu’ici très loin des attentes, si bien que Karazor, déchu de son capitanat cet été, a entre-temps retrouvé sa place aux côtés de Stiller.

La situation s’est même encore compliquée récemment. Stiller a dû être remplacé à la mi-temps du match de Coupe d’Allemagne sur le terrain du SC Paderborn, il y a une semaine et demie, et reste indisponible jusqu’à nouvel ordre en raison d’une blessure aux adducteurs. Karazor, de son côté, a subi une contusion musculaire contre Gala et ne devrait donc, selon toute vraisemblance, pas pouvoir jouer samedi contre le Werder Brême.

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Spalt a ainsi l’occasion de continuer à marquer des points. Dès mardi soir, Hoeneß a affirmé que l’Autrichien avait « posé sa candidature pour d’autres apparitions ». Face à Brême, une première titularisation pourrait l’attendre.