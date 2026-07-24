Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), a adressé un message de félicitations officiel à Claudio Tapia, président de la Fédération argentine, malgré la défaite de la sélection de son pays en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne, sur le score d'un but à zéro après prolongations.

La Fédération argentine de football a publié sur son site officiel le texte du message envoyé par Infantino à Tapia, lequel comportait un vif éloge du parcours de l'Albiceleste dans le tournoi, malgré la controverse qui a accompagné l'équipe durant la compétition mondiale.

Un hommage aux efforts de l'Argentine

Dans son message, Infantino a déclaré : « Dans le magnifique stade de New York-New Jersey, l'Argentine a remporté la médaille d'argent de la Coupe du monde 2026, au terme d'une finale palpitante face à l'Espagne. Je souhaite réitérer mes plus chaleureuses félicitations pour cette réussite importante pour le football argentin. La Coupe du monde restera dans nos mémoires comme une célébration inoubliable du jeu, marquée par des matches magnifiques, l'émergence de nouveaux talents, la présence des plus grandes stars du sport et l'ambiance exceptionnelle des stades remplis de supporters. »

Le président de la FIFA a salué la performance livrée par la sélection argentine, estimant que son parcours a largement contribué au succès du tournoi. Il a déclaré : « La superbe performance de l'Albiceleste a contribué de façon décisive à faire de cette édition un événement exceptionnel, qui a attiré des millions de passionnés de football à travers le monde. »

Infantino a demandé à Tapia de transmettre ses félicitations à tous les membres de la sélection, en ces termes : « J'adresse mes félicitations les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à ce magnifique résultat : les joueurs, l'entraîneur Lionel Scaloni, les staffs technique et médical, et bien sûr les nombreux supporters qui ont soutenu et encouragé l'équipe tout au long du tournoi. »

Il a ajouté : « Ces accomplissements sont toujours le fruit d'un travail acharné, de professionnalisme et d'une grande attention aux détails, mais aussi le produit de la passion, de l'engagement et de l'amour pour ce sport merveilleux. Tout cela laisse présager un avenir très prometteur et ouvre sans aucun doute la voie à de nouveaux grands succès pour le football argentin. »

En conclusion de son message, Infantino a adressé des mots amicaux à Tapia, qui siège également au Conseil de la Fédération internationale de football, en disant : « Je vous souhaite plein succès dans les compétitions à venir, et j'espère vous revoir très bientôt. »

Ce n'était pas la première fois qu'Infantino adressait un message à l'Argentine après la fin de la Coupe du monde, puisqu'il avait déjà publié des mots similaires sur son compte Instagram mardi dernier.

Infantino ignore la controverse

Dans son message, Infantino n'a pas évoqué la controverse qui a accompagné le parcours de la sélection argentine dans le tournoi, malgré les critiques formulées par certaines sélections et observateurs au sujet de décisions arbitrales ayant soulevé des interrogations.

Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, avait critiqué certaines décisions arbitrales après l'élimination de son équipe face à l'Argentine en huitièmes de finale, estimant que certaines situations avaient tourné à l'avantage de l'ancien champion du monde.

Certaines images survenues durant le tournoi ont par ailleurs suscité une large polémique, tout comme les scènes qui ont suivi la finale, plusieurs joueurs argentins ayant été critiqués pour des accrochages avec des joueurs espagnols.

La finale a été le théâtre de nombreux débordements, notamment l'expulsion d'Enzo Fernández après un tacle appuyé sur Pau Cubarsí, ainsi que l'agression de Leandro Paredes sur certains joueurs de la sélection espagnole après le coup de sifflet final.

La controverse ne s'est pas arrêtée là, les joueurs argentins ayant décidé de se diriger vers leurs supporters et de ne pas assister à la remise du trophée à la sélection espagnole, une scène qui a fait polémique.

La FIFA a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle sur les scènes qui ont suivi la finale.

Elle a déclaré dans son communiqué : « Après évaluation des rapports de la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine, et conformément à l'article 36 du Code disciplinaire de la FIFA, la Commission de discipline a désigné un procureur chargé de la discipline et de l'éthique pour enquêter sur d'éventuelles infractions au Code en lien avec les événements survenus après le match. »

Le communiqué a ajouté : « Des détails complémentaires seront communiqués par la Commission de discipline de la FIFA dès la finalisation du rapport du procureur. »

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