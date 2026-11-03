Il a célébré la victoire d'Arsenal sur Liverpool : Gravenberch provoque une tempête de colère à Anfield

Le Néerlandais Ryan Gravenberch, milieu de terrain de Liverpool, a essuyé de vives critiques de la part des supporters de son équipe, après avoir réagi à une publication du Néerlandais Jurrien Timber, défenseur d'Arsenal, dans laquelle ce dernier célébrait la victoire face à Liverpool, un épisode qui a suscité la controverse parmi les fans du club anglais.

Le journal britannique "The Sun" a rapporté que Gravenberch avait aimé la publication de Timber, qui avait posté une photo le montrant aux côtés de l'Argentin Alexis Mac Allister, après la victoire d'Arsenal face à Liverpool sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la Premier League anglaise.

Le défenseur d'Arsenal avait accompagné la photo d'un commentaire festif dans lequel il déclarait : « Fier de l'équipe ! Profitez de cette victoire, Gunners », mais la réaction de Gravenberch à la publication n'est pas passée inaperçue, puisqu'un certain nombre de supporters de Liverpool ont exprimé leur colère, et l'un des utilisateurs est allé jusqu'à réclamer des mesures disciplinaires contre le joueur, avant que le « j'aime » ne soit supprimé par la suite.

La relation entre Gravenberch et Timber remonte à la période où ils jouaient ensemble à l'Ajax Amsterdam, et ils partagent également leur sélection avec l'équipe nationale néerlandaise, ce qui explique les liens personnels entre les deux joueurs, malgré leur présence actuelle dans deux équipes rivales sur la scène anglaise.

L'épisode est survenu à un moment difficile pour Liverpool, qui a subi une défaite à domicile face à Arsenal, sa première défaite à domicile face aux Gunners depuis 14 ans, chutant à la cinquième place du classement du championnat avec 15 points, après seulement 4 victoires lors de ses 9 premiers matchs.

Les statistiques offensives ont accentué la virulence des critiques, après que Liverpool n'a réussi à cadrer aucun tir, malgré l'alignement d'un trio offensif au coût élevé, composé de Florian Wirtz, Bradley Barcola et Alexander Isak, tandis que l'Allemand Kai Havertz a inscrit l'unique but de la rencontre pour Arsenal.

Le match a également été marqué par l'absence de Gravenberch sur le terrain, puisqu'il est resté sur le banc des remplaçants tout au long des quatre-vingt-dix minutes, l'entraîneur lui ayant préféré le jeune Tony Nioni aux côtés de Mac Allister dans l'entrejeu, bien que le joueur néerlandais ait été titularisé à 7 reprises durant la saison.

En revanche, Arsenal a su capitaliser sur sa victoire pour dépasser Manchester City et prendre la tête du classement de la Premier League, tandis que la pression s'accroît sur Liverpool et son entraîneur Andoni Iraola, dans un contexte de recul des résultats et de comportements de certains joueurs qui suscitent la controverse parmi les supporters.