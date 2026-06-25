Il a bouleversé les pronostics… Pourquoi la victoire de l'Afrique du Sud est-elle une surprise de taille pour l'Algérie et le Sénégal ?

La victoire surprise de l’Afrique du Sud face à la Corée du Sud a bouleversé la course aux places qualificatives pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ce résultat a directement influencé le classement des meilleures troisièmes, affectant les calculs de plusieurs sélections, notamment l’Algérie et le Sénégal.

Grâce à son succès 1-0, conjugué à la défaite de la République tchèque face au Mexique (0-3), la nation arc-en-ciel a validé son billet pour les huitièmes de finale en prenant la deuxième place de son groupe (4 points). Elle défiera le Canada, deuxième du groupe B.

Conséquence : ce scénario profite également aux équipes classées troisièmes dans d’autres groupes, qui peuvent encore prétendre aux huit places réservées aux meilleurs troisièmes.

Malgré sa défaite, la Corée du Sud reste en course

Malgré sa défaite face à l’Afrique du Sud, la Corée du Sud conserve une position relativement confortable dans la course aux meilleures troisièmes, avec trois points et une différence de buts de −1, ce qui lui offre de grandes chances de se qualifier pour le tour suivant, selon le site français « Foot Mercato ».

Selon les estimations, elle disposerait d’environ 95 % de chances de passer au tour suivant, ce qui la place devant plusieurs de ses rivaux directs dans cette course acharnée.

Un coup dur pour l’Algérie

Avec 3 points et une différence de buts de -2, la sélection algérienne, actuellement troisième de son groupe, voit ses chances de qualification via le critère des « meilleurs troisièmes » s’amenuiser après la remontée de la Corée du Sud au classement.

Les « Guerriers du désert » doivent désormais éviter la défaite lors de leur dernière sortie pour conserver leurs chances, car une perte, surtout par plus d’un but d’écart, risquerait de les rétrograder derrière d’autres équipes au classement des meilleurs troisièmes.

Un match nul devrait normalement suffire pour rester en lice, mais la victoire demeure l’option la plus sûre afin d’éviter tout calcul compliqué lié à la différence de buts et aux autres critères de départage.

Actuellement, l’Écosse, troisième du groupe 3 avec 3 points et une différence de buts de -3, devance provisoirement l’Algérie (-2).

Une défaite par plus d’un but d’écart face à l’Autriche risquerait de l’éjecter de ce groupe, d’où l’importance cruciale d’un résultat positif dans cette rencontre décisive.

Par ailleurs, le deuxième du groupe sera opposé à l’Espagne dès les seizièmes de finale, un scénario qui pourrait inciter les deux formations à peser soigneusement leurs choix tactiques. Toutefois, la marge de manœuvre des Verts reste trop étroite pour s’autoriser le moindre calcul risqué.

Le Sénégal dans une situation délicate

Même situation pour le Sénégal, troisième du groupe 9 avec zéro point et une différence de buts de -3 après les résultats de la dernière journée.

Les « Lions de la Teranga » doivent absolument battre l’Irak lors de la troisième journée pour garder leurs chances intactes et, surtout, améliorer leur différence de buts, pénalisée par leurs résultats initiaux.

Au vu des calculs actuels, une victoire simple pourrait ne pas suffire ; il leur faudrait donc viser un succès par deux buts d’écart ou plus pour optimiser leurs chances d’accéder aux huit places qualificatives réservées aux meilleurs troisièmes.

À deux journées de la fin de la phase de groupes, le classement des meilleures troisièmes évolue après chaque match, réduisant la marge d’erreur des équipes encore en course.

La Corée du Sud, malgré sa défaite, est virtuellement qualifiée, tandis que l’Algérie et le Sénégal abordent la dernière journée sous haute pression, dans une course où tous les scénarios restent ouverts jusqu’aux dernières secondes de la phase de groupes.