Il a battu Flick et surpassé Simeone : officiel, Mourinho remporte un prix prestigieux

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a été élu meilleur entraîneur du Championnat d'Espagne pour le mois d'octobre, après un mois parfait durant lequel le club merengue a réalisé un sans-faute lors de ses rencontres dans la compétition.

Selon l'annonce officielle de la Liga, le sacre de Mourinho est intervenu à l'issue d'une concurrence avec Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético Madrid, et Pellegrino Matarazzo, entraîneur de la Real Sociedad, le technicien portugais décrochant ainsi la distinction pour la première fois lors de la saison en cours.

Ce sacre n'était pas une simple récompense pour une série de victoires, mais il est survenu après que Mourinho a mené le Real Madrid à la victoire lors du Clasico face au Barcelone de l'Allemand Hansi Flick, le club conjuguant ainsi la domination sur son rival traditionnel et des résultats parfaits tout au long du mois.

La plus marquante des victoires du Real Madrid durant le mois d'octobre fut le succès contre le Barça sur le score de 2-1 au stade « Spotify Camp Nou », le 25 octobre, dans le cadre de la dixième journée de la Liga.

Mourinho est parvenu à conduire son équipe vers la victoire dans ce duel après que Kylian Mbappé a inscrit les deux buts du club merengue aux 41e et 87e minutes, tandis que Raphinha a marqué l'unique but des locaux à la 61e minute.

Cette victoire ne représentait pas seulement trois points dans la course au titre, puisqu'elle a aussi mis fin à la série parfaite du Barcelone, le club catalan ayant remporté ses neuf premiers matchs dans la compétition avant d'encaisser sa première défaite face au Real Madrid.

La concurrence pour cette distinction a donné lieu à une lutte serrée, d'autant que Simeone a lui aussi signé un mois parfait avec l'Atlético Madrid, en décrochant trois victoires consécutives contre Alavés sur le score de 2-1, l'Espanyol sur un but à zéro, et le Deportivo La Corogne sur le même score.

Pellegrino Matarazzo, entraîneur de la Real Sociedad, a lui aussi intégré la liste des nommés après avoir mené son équipe à trois victoires également, contre le Deportivo La Corogne sur le score de 3-2, Malaga sur le score de 5-2, et Levante sur le score de 2-1.

Ainsi, trois entraîneurs ayant chacun réalisé un sans-faute lors de leurs matchs de championnat durant le mois d'octobre étaient en concurrence, mais Mourinho a emporté la distinction lors du vote final, profitant des solides résultats du Real Madrid, au premier rang desquels la précieuse victoire dans le Clasico.

Ces trois victoires ont renforcé la position du Real Madrid dans la course au titre du Championnat d'Espagne, après qu'il a battu Villarreal sur un but à zéro, puis écrasé Séville sur le score de 4-1, avant de conclure le mois en faisant tomber le Barcelone dans son antre.

La victoire contre le Barça revêtait précisément une importance doublée, car elle a aidé le Real Madrid à réduire l'écart avec son rival catalan à trois points, et à relancer la lutte pour la tête de la Liga.