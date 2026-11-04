Avec le Slovan Bratislava, qu’il entraîne depuis l’été dernier, l’Ivoirien vient même d’établir un record en Ligue des champions dont personne ne veut.

Mardi soir, l’équipe de Touré s’est inclinée 4-0 sur le terrain du LASK, en Autriche, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Slovan est ainsi devenu le premier club de l’histoire de la compétition à perdre chacun de ses quatre premiers matches d’une saison avec au moins trois buts d’écart.

Pour son entrée en lice, Bratislava avait été écrasé par le PSG, tenant du titre (6-1). Avant la lourde défaite à Linz, le club avait également subi de nets revers contre le VfB Stuttgart (3-0) et sur le terrain de l’AS Rome (4-0). Avec un bilan désastreux d’un but marqué pour 17 encaissés et 0 point, le champion slovaque occupe la dernière place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Yaya Touré et le Slovan Bratislava n’ont pas non plus fait le poids face au LASK

Face au LASK, sur le papier son adversaire le plus faible jusqu’ici cette saison en Ligue des champions, Bratislava espérait pourtant prendre ses premiers points. Mais l’équipe de Touré était déjà menée 3-0 à la pause, sans grand espoir de revenir. Peu après la reprise, les Autrichiens ont même inscrit un quatrième but, scellant définitivement l’issue du match.

« Honnêtement, c’est vraiment difficile en ce moment », a déclaré un Touré abattu après cette nouvelle défaite. « Ils ont été plus agressifs, peut-être que nous ne nous sommes pas assez battus. »

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Comme joueur, l’ancien international ivoirien avait connu de tout autres ambitions en Ligue des champions. Lors de la saison 2008-2009, il avait même remporté le trophée avec le FC Barcelone, disputant dix matches au cours de ce parcours et restant sur le terrain pendant les 90 minutes de la victoire 2-0 en finale contre Manchester United.

Touré, qui a compté pendant des années parmi les meilleurs milieux de terrain axiaux du monde, a disputé au total 70 matches de Ligue des champions avec le FC Barcelone, l’Olympiakos Le Pirée et Manchester City. L’Ivoirien a mis fin à sa carrière de joueur en 2020 et entamé celle d’entraîneur un peu plus d’un an plus tard. Il a notamment travaillé comme entraîneur de jeunes à Tottenham Hotspur (de 2022 à 2023) et comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale d’Arabie saoudite (de 2023 à 2024). Son poste à Bratislava, où il a signé jusqu’en 2029, est le premier du technicien de 43 ans comme entraîneur principal d’une équipe professionnelle.

Bratislava et Yaya Touré vont-ils établir un autre triste record en Ligue des champions ?

Outre les nombreuses déceptions sur la scène internationale, les choses ne se passent pas non plus comme prévu pour les Slovaques en championnat sous la direction de Touré. Après 13 journées, le Slovan est certes deuxième, mais risque de manquer le titre pour la première fois depuis 2018. Il compte déjà huit points de retard sur le leader, Dunajska Streda.

En Ligue des champions, le Slovan pourrait encore établir un autre triste record lors des quatre matches qu’il lui reste à disputer dans la phase de ligue. En comptant les deux défaites contre l’AC Milan en 1992, Bratislava a désormais perdu 14 matches consécutifs en Ligue des champions. Le record en la matière appartient à la Jeunesse Esch, club luxembourgeois battu 16 fois de suite entre 1973 et 1987 dans la Coupe des clubs champions européens, compétition qui a précédé la Ligue des champions.

S’il perd également ses prochains matches de Ligue des champions contre le Betis Séville (24 novembre) et le Shakhtar Donetsk (9 décembre), le Slovan égalera le record négatif d’Esch. Les Slovaques affronteront ensuite l’OSC Lille (19 janvier, à l’extérieur) et l’Inter Milan (27 janvier, à domicile).