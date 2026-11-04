Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-LASK-SLOVAN BRATISLAVAAFP
Oliver Maywurm
Traduit par

Il a autrefois remporté la Ligue des champions avec le Barça ! Une légende établit avec son équipe un record peu glorieux dans la compétition

Ligue des Champions
LASK vs Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Yaya Touré

L’ancien joueur de classe mondiale Yaya Touré n’a pas encore du tout trouvé ses marques en Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

Avec le Slovan Bratislava, qu’il entraîne depuis l’été dernier, l’Ivoirien vient même d’établir un record en Ligue des champions dont personne ne veut.

Mardi soir, l’équipe de Touré s’est inclinée 4-0 sur le terrain du LASK, en Autriche, lors de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le Slovan est ainsi devenu le premier club de l’histoire de la compétition à perdre chacun de ses quatre premiers matches d’une saison avec au moins trois buts d’écart.

Pour son entrée en lice, Bratislava avait été écrasé par le PSG, tenant du titre (6-1). Avant la lourde défaite à Linz, le club avait également subi de nets revers contre le VfB Stuttgart (3-0) et sur le terrain de l’AS Rome (4-0). Avec un bilan désastreux d’un but marqué pour 17 encaissés et 0 point, le champion slovaque occupe la dernière place du classement de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Yaya Touré et le Slovan Bratislava n’ont pas non plus fait le poids face au LASK

Face au LASK, sur le papier son adversaire le plus faible jusqu’ici cette saison en Ligue des champions, Bratislava espérait pourtant prendre ses premiers points. Mais l’équipe de Touré était déjà menée 3-0 à la pause, sans grand espoir de revenir. Peu après la reprise, les Autrichiens ont même inscrit un quatrième but, scellant définitivement l’issue du match.

Prochains matchs
SBR

SBR

1. Liga

07 nov. 2026

TRE

TRE

« Honnêtement, c’est vraiment difficile en ce moment », a déclaré un Touré abattu après cette nouvelle défaite. « Ils ont été plus agressifs, peut-être que nous ne nous sommes pas assez battus. »

FBL-EUR-C1-ROMA-BRATISLAVAGetty Images

Comme joueur, l’ancien international ivoirien avait connu de tout autres ambitions en Ligue des champions. Lors de la saison 2008-2009, il avait même remporté le trophée avec le FC Barcelone, disputant dix matches au cours de ce parcours et restant sur le terrain pendant les 90 minutes de la victoire 2-0 en finale contre Manchester United.

Touré, qui a compté pendant des années parmi les meilleurs milieux de terrain axiaux du monde, a disputé au total 70 matches de Ligue des champions avec le FC Barcelone, l’Olympiakos Le Pirée et Manchester City. L’Ivoirien a mis fin à sa carrière de joueur en 2020 et entamé celle d’entraîneur un peu plus d’un an plus tard. Il a notamment travaillé comme entraîneur de jeunes à Tottenham Hotspur (de 2022 à 2023) et comme entraîneur adjoint de l’équipe nationale d’Arabie saoudite (de 2023 à 2024). Son poste à Bratislava, où il a signé jusqu’en 2029, est le premier du technicien de 43 ans comme entraîneur principal d’une équipe professionnelle.

Bratislava et Yaya Touré vont-ils établir un autre triste record en Ligue des champions ?

Outre les nombreuses déceptions sur la scène internationale, les choses ne se passent pas non plus comme prévu pour les Slovaques en championnat sous la direction de Touré. Après 13 journées, le Slovan est certes deuxième, mais risque de manquer le titre pour la première fois depuis 2018. Il compte déjà huit points de retard sur le leader, Dunajska Streda.

En Ligue des champions, le Slovan pourrait encore établir un autre triste record lors des quatre matches qu’il lui reste à disputer dans la phase de ligue. En comptant les deux défaites contre l’AC Milan en 1992, Bratislava a désormais perdu 14 matches consécutifs en Ligue des champions. Le record en la matière appartient à la Jeunesse Esch, club luxembourgeois battu 16 fois de suite entre 1973 et 1987 dans la Coupe des clubs champions européens, compétition qui a précédé la Ligue des champions.

S’il perd également ses prochains matches de Ligue des champions contre le Betis Séville (24 novembre) et le Shakhtar Donetsk (9 décembre), le Slovan égalera le record négatif d’Esch. Les Slovaques affronteront ensuite l’OSC Lille (19 janvier, à l’extérieur) et l’Inter Milan (27 janvier, à domicile).

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google