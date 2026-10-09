Après une saison décevante, marquée notamment par l’échec de la qualification pour la Ligue des champions, le club italien historique a opéré une refonte radicale sur le plan sportif. Milan s’est séparé cet été de l’entraîneur Massimiliano Allegri, du directeur sportif Igli Tare, du directeur technique Geoffrey Moncada et du directeur général Giorgio Furlani.

Le poste d’entraîneur a été confié à Ruben Amorim, tandis que Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner et Domenico Lomonte ont pris davantage de responsabilités au niveau des dirigeants. Mais un expert externe devrait encore arriver. Juste avant la Coupe du monde, le nom de Ralf Rangnick a circulé, mais il a finalement prolongé son contrat comme sélectionneur de l’Autriche. Plus récemment, Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, était également considéré comme un candidat.

Désormais, les pistes mèneraient toutefois apparemment à Benatia. Le Marocain de 39 ans est sans club depuis son départ de l’Olympique de Marseille cet été et serait intéressé par le poste.

Le parcours de Medhi Benatia depuis son départ du FC Bayern

Benatia a joué de 2014 à 2016 pour le FC Bayern et a remporté à deux reprises la Bundesliga ainsi qu’une fois la Coupe d’Allemagne avec le club record d’Allemagne. Il a également évolué en Italie à la Juventus Turin, à l’AS Rome et à l’Udinese Calcio. En 2021, il a mis un terme à sa carrière de joueur en Turquie, à Fatih Karagümrük, avant d’intégrer la direction de son club formateur, l’Olympique de Marseille, en France.

De janvier 2025 à juin 2026, il a occupé le poste de directeur sportif. Benatia a réalisé quelques transferts prometteurs, mais s’est aussi fait remarquer par son comportement bouillant au bord du terrain : il a vu plusieurs fois le carton rouge pour cette raison. À la mi-février, dans le sillage de résultats négatifs et du licenciement de l’entraîneur Roberto De Zerbi, il a démissionné de l’OM malgré un contrat en cours. Le club n’a toutefois pas accepté la décision de Benatia, à la suite de quoi il est resté en poste jusqu’à la fin de la saison.

Milan a correctement entamé la saison sous les ordres d’Amorim. Avec trois victoires et deux matches nuls en cinq rencontres, le club occupe actuellement la cinquième place de Serie A.