Un expert arbitral espagnol a livré son analyse sur certaines situations du match entre le Real Madrid et le Séville FC, qui s'est déroulé ce dimanche en Liga.

La rencontre a été marquée par une grande polémique arbitrale, mais un problème est apparu évident pour tout le monde : la mauvaise qualité de la retransmission télévisée et l'absence de ralentis clairs sur certaines situations litigieuses.

Iturralde González, expert arbitral pour le journal « AS » et la radio « Cadena SER », s'est plaint de l'absence d'images claires sur l'action où les joueurs du Séville FC ont réclamé l'expulsion d'Arda Güler à la 22e minute.

Il a déclaré : « Je le vois tendre le bras, mais on ne peut pas voir s'il touche son visage parce que les images sont de très mauvaise qualité. C'est regrettable : si nous sommes le meilleur championnat du monde, le niveau de qualité des ralentis ne devrait pas être tel. »

La situation s'est répétée dans d'autres cas. Avant le but de Mbappé à la 37e minute, le deuxième du Real Madrid, le Séville FC a réclamé une faute de Konaté sur Rubén Vargas en début d'action.

Une fois encore, il n'y a pas eu de ralenti clair, ce dont Iturralde s'est plaint en déclarant : « C'est une faute au milieu de terrain. S'il y avait faute, cela aurait été un carton rouge, car Oria se trouvait seul face au but. »

Et il a poursuivi, en colère : « Mais cela ne peut pas se reproduire, des images d'aussi mauvaise qualité dans un stade cinq étoiles équipé de 32 caméras. Cela n'est pas digne du meilleur championnat du monde. »

Il s'est interrogé : « Sont-ce là les images qu'ils diffuseront lors de la finale de la Coupe du monde que nous voulons en 2030 ? »

L'Espagne est en concurrence avec le Maroc pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, dont le Portugal est également co-organisateur.

Endrick méritait-il un penalty ?

En seconde période, précisément à la 52e minute, Endrick a prétendu avoir été victime d'une agression d'un joueur adverse dans la surface de réparation, affirmant plus précisément avoir reçu un coup de Castrín au visage.

Le ralenti a montré deux contacts, même s'ils étaient légers. Iturralde, lui, a balayé l'action en déclarant : « C'est du football, il n'y a rien. »

À la 61e minute, l'arbitre Busquets Ferrer a accordé un penalty en faveur de Mbappé après une faute commise par Castrín sur le joueur français.

L'arbitre a clairement vu l'action du premier coup d'œil, et l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'est pas intervenue pour annuler sa décision.

Iturralde a commenté, en donnant raison à Busquets : « Il a couru par derrière et l'a touché à la jambe. C'est ce qu'on appelle au rugby un croche-pied à la française. »