Un expert arbitral espagnol a donné son avis sur certaines situations du match entre le Real Madrid et Séville, disputé ce dimanche en Liga.

La rencontre a été marquée par une vive polémique arbitrale, mais il y avait un problème évident pour tout le monde : la mauvaise qualité de la retransmission télévisée et l'absence de ralentis clairs sur certaines actions litigieuses.

Iturralde González, expert arbitral du journal « AS » et de la radio « Cadena SER », s'est plaint de l'absence d'images claires sur l'action au cours de laquelle les joueurs de Séville ont réclamé l'exclusion d'Arda Güler à la 22e minute.

Il a déclaré : « Je le vois tendre le bras, mais on ne peut pas voir s'il le touche au visage parce que les images sont de très mauvaise qualité. C'est regrettable : si nous sommes le meilleur championnat du monde, le niveau de qualité des ralentis ne devrait pas être tel. »

La situation s'est répétée sur d'autres actions. Avant le but de Mbappé à la 37e minute, le deuxième du Real Madrid, Séville a réclamé une faute de Konaté sur Rubén Vargas au début de l'action.

Là encore, il n'y a pas eu de ralenti clair, ce dont Iturralde s'est plaint : « C'est une faute au milieu de terrain. Si c'était une faute, cela aurait été un carton rouge, parce qu'Oري était seul face au but. »

Et il a poursuivi, agacé : « Mais cela ne peut pas se reproduire, des images d'une telle médiocrité dans un stade cinq étoiles équipé de 32 caméras. Cela n'est pas digne du meilleur championnat du monde. »

Il s'est interrogé : « Sont-ce là les images qu'ils diffuseront lors de la finale de la Coupe du monde que nous voulons en 2030 ? »

L'Espagne est en concurrence avec le Maroc pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, dont le Portugal est également co-organisateur.

Endrick méritait-il un penalty ?

En seconde période, et plus précisément à la 52e minute, Endrick a prétendu avoir été victime d'une agression d'un joueur adverse dans la surface de réparation, et plus exactement avoir reçu un coup de Castrín au visage.

Le ralenti a montré deux contacts, même s'ils étaient légers. Iturralde, lui, a balayé l'action : « C'est du football, il n'y a rien. »

À la 61e minute, l'arbitre Busquets Ferrer a accordé un penalty en faveur de Mbappé après une faute commise par Castrín sur le joueur français.

L'arbitre a clairement vu l'action du premier coup d'œil, et l'arbitrage vidéo (VAR) n'est pas intervenu pour annuler sa décision.

Iturralde a commenté, en accord avec Busquets : « Il a couru par derrière et l'a touché à la jambe. C'est ce qu'on appelle au rugby un croc-en-jambe à la française. »