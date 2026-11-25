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Coleen Rooney, épouse de la légende de Manchester United Wayne Rooney, a reconnu être inquiète de ce que son mari pourrait encore révéler, après ses confidences sur l'aménagement de la salle de bains du couple dans leur ancienne maison.

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L'ancien footballeur, âgé de 41 ans, fait partie des candidats de la saison actuelle de l'émission d'ITV « I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! ».

En discutant avec ses camarades du camp, il a expliqué que Coleen et lui avaient remplacé le bidet par un second WC dans leur ancienne maison.

« De toute façon, on n'allait jamais utiliser le bidet. Alors on a installé deux WC, pour que Coleen et moi puissions nous asseoir l'un à côté de l'autre pendant qu'on fait nos besoins », a raconté Rooney.

Avant d'ajouter : « La seule chose que je ne fais pas, c'est m'essuyer devant elle, jusqu'à ce qu'elle ait terminé et qu'elle soit partie. »

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De son côté, Coleen a désormais confié avoir été inquiète après l'aveu public de Wayne, et de ce qu'il pourrait encore dire par la suite.

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Invitée de l'émission « I'm a Celebrity: Unpacked », elle a été interrogée par les présentateurs Sam Thompson et Kemi Rodgers sur ce qu'elle avait ressenti en voyant son mari dévoiler leurs habitudes aux toilettes à la télévision nationale.

« Ce n'était même pas l'histoire des toilettes en elle-même. C'était plutôt ce qui allait sortir de sa bouche ensuite, s'il dit déjà ça maintenant », a-t-elle répondu.

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Et de poursuivre : « C'était dans notre ancienne maison, donc évidemment, ça remonte à longtemps. Les ouvriers nous ont demandé : “Vous voulez deux WC, ou un WC et un bidet ?” Et on a répondu : “Eh bien, on va se contenter de deux WC, parce qu'on n'utilisera pas le bidet.” Ce n'était pas une routine. Ça arrivait seulement quand le besoin se faisait sentir. »

Une photo de l'installation a ensuite été diffusée à l'écran, avec un rouleau de papier toilette placé entre les deux cuvettes.

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« On se le passait », a-t-elle lâché en riant.

Après la diffusion de l'épisode, Coleen a partagé des photos des toilettes sur Instagram. L'une d'elles la montre debout entre les deux cuvettes, en train de se maquiller devant le miroir, avec la légende « 2018 ».

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Elle a également publié une autre photo montrant les deux WC côte à côte, accompagnée de la légende : « Oh mon Dieu, notre ancienne maison. La maison de la famille Thrones. »

Rooney a pensé au suicide

Il y a environ une semaine, Wayne Rooney, légende de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, a révélé avoir traversé une période psychologique très difficile au cours de sa carrière, au point d'envisager le suicide, alors qu'il souffrait en même temps d'une dépendance à l'alcool. Il a assuré que cette période l'avait poussé à s'isoler et à s'éloigner de son entourage.

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Âgé de 41 ans, Rooney a évoqué cette expérience en toute franchise lors de son passage dans le podcast « The Mid Point with Gabby Logan ». Il est revenu sur une période compliquée qui a suivi la naissance de son fils Kai, lorsqu'il n'arrivait pas à faire face aux crises qu'il traversait loin des terrains de football.

L'ancienne star de Manchester United a expliqué qu'il savait qu'il vivait un moment extrêmement difficile, mais qu'il ne voulait pas que son fils le voie dans cet état. C'est ce qui l'a poussé à s'isoler et à se couper des autres, jusqu'à ce que des pensées suicidaires commencent à l'envahir.

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« Avec le recul, je peux dire que j'ai été égoïste, mais je savais que je traversais une période extrêmement difficile. À ce moment-là, je ne voulais pas que Kai me voie dans cet état, alors je me suis isolé, moi aussi », a confié Rooney.

Il a poursuivi : « J'ai même commencé à penser au suicide. Je ne voulais plus voir personne, ni croiser qui que ce soit dans la rue, et je ne voulais plus entrer dans les magasins. Je me sentais encore bien sur un terrain de football, mais j'avais énormément de problèmes dans tout le reste. »