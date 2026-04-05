Ihattaren n'en croyait pas ses yeux à l'Ajax et fait l'éloge de son meilleur coéquipier de tous les temps

En 2022, Mohamed Ihattaren était prêté à l'Ajax, où il n'a toutefois jamais réussi à s'imposer. L'actuel joueur du Fortuna Sittard affirme toutefois avoir côtoyé à Amsterdam le meilleur joueur avec lequel il ait jamais joué.

Dimanche, dans l'émission Goedemorgen Eredivisie, Ihattaren a fait l'éloge de Mohammed Kudus. Il n'a eu que des mots positifs, tandis que l'on voyait des images de Kudus enroulant un coup franc juste à l'extérieur de la surface de réparation dans la lucarne.

« Tout ce qu’il faisait à l’entraînement et sa puissance balle au pied. Et la facilité avec laquelle il pouvait pivoter. C’était vraiment, vraiment hors du commun. Un petit bonhomme, mais tellement puissant », s’émerveille Ihattaren à propos de Kudus, qui évolue désormais à Tottenham Hotspur.

« On était ensemble sur le banc des remplaçants à l’Ajax. Mais ce qu’il faisait quand il était dans le onze de base, c’était vraiment d’un autre niveau », l’ancien joueur de l’Ajax garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Kudus.

Kudus est arrivé à l'Ajax mi-2020, le club ayant versé neuf millions d'euros au FC Nordsjælland danois. Après trois saisons à Amsterdam, il a rejoint la Premier League, à West Ham United, pour plus de 40 millions d'euros.

L'été dernier, Tottenham a proposé plus de 60 millions d'euros et un contrat de six ans pour Kudus. Malgré toutes ses ambitions, l'ancien joueur de l'Ajax lutte avec le club londonien contre la relégation de la Premier League.