Ihattaren cite le club européen de haut niveau idéal pour Saibari, la vedette du PSV

Dans l'émission « Goedemorgen Eredivisie », Hans Kraay junior fait l'éloge d'Ismael Saibari, qui a une nouvelle fois fait la différence pour le PSV lors du match à domicile contre le FC Utrecht (4-3). Mohamed Ihattaren cite d'emblée le nom d'un grand club européen, au cas où ce joueur exceptionnel quitterait les Pays-Bas à terme.

« Je ne m'inquiète pas pour le PSV, car j'ai vu Ismael Saibari. Il était incroyablement bon ! », s'exclame Kraay après la performance du milieu offensif contre Utrecht samedi, avant de donner la parole à son voisin de table, Ihattaren.

« C'est un très bon joueur, Izzy, oui », confirme le meneur de jeu de Fortuna Sittard. « Il a encore été décisif hier (samedi, ndlr). » Saibari a inscrit deux buts au PSV, qui est officieusement champion après sa victoire 4-3 à domicile.

Ihattaren poursuit : « Il a du cran et on voit aussi tout simplement sa bravoure. Il est tellement fort », déclare l'ancien joueur du PSV, qui voit Saibari atteindre le plus haut niveau européen. « Je l'aimerais bien voir au Bayern Munich, à 100 %. Il a ces qualités. »

Selon Ihattaren, Saibari est prêt à passer à l’étape supérieure, après avoir joué un rôle clé pendant plusieurs années au sein du leader du championnat à Eindhoven. « Il est vraiment décisif pour le PSV, vraiment décisif. »

« À mon avis, Saibari s’est encore amélioré en l’absence de Ricardo Pepi. Guus Til jouait un peu en retrait en attaque et descendait plus bas. Et Saibari prenait sa place, et vice versa », explique Kraay, qui a vu Saibari faire de réels progrès ces derniers temps.

Saibari dispose d'un contrat avec le PSV qui court encore pendant plus de trois ans. Il totalise exactement 140 matchs pour le club phare d'Eindhoven, avec 41 buts et 29 passes décisives à son actif.