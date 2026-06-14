Mohamed Ihattaren prend son temps et considère qu’il serait astucieux de rester une saison supplémentaire en Eredivisie. Toutefois, le milieu offensif du Fortuna Sittard se dit prêt pour un nouveau défi à l’étranger, comme il l’explique devant la caméra de Sportnieuws.nl.

« Je l’espère bien », répond-il en souriant lorsqu’on lui demande si un transfert est déjà en cours pour cet été. « Si je dois me présenter à nouveau au club, je le ferai. Je me rendrai tranquillement à Fortuna pour reprendre l’entraînement, en attendant un transfert, espérons-le. »

« Au final, c’est une bonne chose pour les deux parties », souligne Ihattaren, dont le contrat à Sittard expire le 30 juin 2027. Le milieu de terrain de 24 ans aborde ensuite la question du club ou du championnat qui lui conviendrait le mieux en cas de transfert effectif.

« En tant que joueur, je préférerais rester encore une saison aux Pays-Bas. Mais je sais aussi que je suis prêt à franchir le pas à l’étranger. Ce que je n’ai pas réussi à faire auparavant, je peux le réaliser aujourd’hui, surtout sur le plan personnel », fait-il allusion à ses expériences peu concluantes à la Juventus, à la Sampdoria et au Slavia Prague.

« Je suis un joueur qui, quand il est bien dans sa tête, peut réussir partout », assure avec détermination l’ancien élément du PSV et de l’Ajax.

Fortuna percevra quoi qu’il arrive une indemnité de transfert si Ihattaren part un an avant l’échéance de son contrat. « Le montant du rachat était de trois millions d’euros, mais Fortuna ne fera pas de difficultés si un club propose un peu moins », avait-il déclaré en avril à ESPN.

Il y a plus de deux mois, Ihattaren avait déjà fait savoir qu’il préférait disputer une saison supplémentaire en Eredivisie, ajoutant même immédiatement que Feyenoord était le club de ses rêves.