Ignoré lors de la Coupe du monde de Julian Nagelsmann : la star du DFB adresse un message clair au sélectionneur Jürgen Klopp

En marge de la gala en match amical remportée 7-0 par son club, Brentford FC, contre l’Eintracht Francfort samedi, le joueur offensif de 24 ans a souligné ses ambitions de s’imposer enfin durablement en équipe d’Allemagne.

« Oui, bien sûr. Je pense que les cartes ont été redistribuées. Tout le monde veut se montrer, et bien sûr je veux moi aussi repartir à l’attaque », a déclaré Schade lorsqu’il a été interrogé sur un possible nouveau départ sous les ordres du nouveau sélectionneur, Klopp.

Face à la SGE, Schade avait auparavant été le grand homme du match avec deux buts et deux passes décisives. Il ne lui a fallu que deux minutes pour inscrire son premier but : après une erreur de la défense francfortoise, l’attaquant ultra-rapide a poussé le ballon au fond pour ouvrir le score très tôt (1-0). Schade a ensuite offert les buts d’Igor Thiago et de Keane Lewis-Potter, avant de conclure lui-même la rencontre en inscrivant le 7-0.

« Je suis évidemment satisfait. J’aurais bien aimé marquer trois buts quand on en a déjà inscrit deux, mais évidemment, ce serait chipoter à très haut niveau. Mais : l’accent est mis sur toute l’équipe, et je suis très heureux de la performance collective », a confié le joueur de 24 ans après le coup de sifflet final.

Getty Images

Pourquoi Kevin Schade n’a-t-il pas participé à la Coupe du monde 2026 ?

Après ses bonnes performances la saison passée avec Brentford - huit buts et quatre passes décisives en 35 matches de Premier League -, Schade était présenté comme un sérieux candidat à une participation à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais l’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann a finalement décidé de ne pas le retenir.

Autour de cette nomination, Nagelsmann avait expliqué que Schade avait une chance de figurer dans le groupe pour la Coupe du monde, mais qu’au final la décision se jouerait de peu entre le joueur de 24 ans, Karim Adeyemi et Maximilian Beier (tous deux au BVB). Seul ce dernier a réussi à intégrer le groupe pour le tournoi.

Schade avait honoré sa première sélection dès 2023 sous Hansi Flick, et il compte désormais cinq apparitions (une passe décisive) sous le maillot du DFB. La dernière fois, il était sur le terrain avec l’Allemagne lors des qualifications pour la Coupe du monde contre le Luxembourg en novembre 2025.