« Ignorants et racistes »… Yamal explose de colère après les chants espagnols contre les musulmans

Lamine Yamal, star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a fait part de son mécontentement face au comportement des supporters de « La Roja » lors du match amical contre l'Égypte, qui s'est déroulé mardi soir en préparation de la Coupe du monde 2026.

La sélection espagnole n'a pas réussi à s'imposer et a dû se contenter d'un match nul décevant contre l'Égypte, qui a livré une solide performance défensive et a tenu bon jusqu'à la fin pour arracher un résultat positif avant la Coupe du monde.

Mais le match a été marqué par des incidents que la presse espagnole a qualifiés de « honteux », lorsque des supporters espagnols ont lancé des slogans insultants à l'égard de l'islam, répétant à plusieurs reprises pendant le match : « Qui ne saute pas est musulman ».

La Fédération espagnole de football, le club de l'Espanyol et le gouvernement espagnol ont condamné ces comportements et ouvert une enquête pour sanctionner les contrevenants.

Yamal a publié un message sur ses comptes de réseaux sociaux, dans lequel il a exprimé sa colère envers ceux qui ont lancé ces chants, les qualifiant d’« ignorants » et de « racistes ».

Yamal, qui a été remplacé à la mi-temps, a déclaré : « Je suis musulman, Dieu merci. Hier, j’ai entendu dans le stade des chants disant : « Qui ne saute pas est musulman ». Je sais que ces chants s’adressaient à l’équipe adverse et non à moi personnellement, mais en tant que musulman, je considère cela comme un comportement irrespectueux et inacceptable ».

Lire aussi :

En vidéo... L'Espagne menacée de sanctions pour des chants anti-islamiques face à l'Égypte

Le président de la Fédération espagnole à propos des chants anti-islam : des comportements individuels

Il a ajouté : « Je sais que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais à ceux qui scandent de telles phrases : utiliser la religion comme moyen de moquerie vous fait passer pour des personnes ignorantes et racistes. »

La star du Barça a poursuivi : « Le football est fait pour le plaisir et pour encourager, pas pour insulter les autres en raison de leur identité ou de leurs croyances. Pour conclure, je remercie les supporters qui sont venus nous soutenir, et rendez-vous à la Coupe du monde. »