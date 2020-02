Ighalo : "Rashford est le meilleur joueur en Europe en ce moment"

Odion Ighalo, la nouvelle recrue de Manchester United, est sous le charme de son jeune coéquipier, Marcus Rashford.

Odion Ighalo pense que Marcus Rashford pourrait être "le meilleur joueur en Europe en ce moment", mais il est confiant sur le fait qu'il puisse ajouter la touche physique nécessaire à la ligne d'attaque de en l'absence de ce dernier.

Ighalo a rallié Old Trafford de Shanghai Shenhua en forme de prêt lors du dernier jour du mercato, permettant à Ole Gunnar Solskjaer d'obtenir enfin un renfort dans le secteur offensif. L'ancien international nigérian sera en concurrence avec Anthony Martial et Mason Greenwood pour une place dans le onze de départ des Diables Rouges. "Ces joueurs sont de grands joueurs", a déclaré Ighalo à MUTV. "Greenwood est un très bon joueur; jeune, très bon pied gauche, j’ai regardé une partie de son match. Martial est très habile, il peut faire tellement de magie avec le ballon et Rashford est, selon moi, l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur d'Europe en ce moment."

Ighalo apprécie beaucoup le style du jeune international anglais : "Il va bien, il marque des buts; il est rapide, il a une bonne technique. Malheureusement, il est blessé maintenant et j'ai hâte de jouer avec lui parce qu'il est un bon joueur. Moi, je suis très heureux d'apporter ma contribution, travailler dur avec ces gars et de s'assurer que nous finissons très bien la saison."

Lorsqu'il lui a été demandé quelles qualités il pouvait apporter à l'équipe après avoir été officiellement dévoilé en tant que joueur de United mercredi, Ighalo a confié : "Ils ont un attaquant qui reste principalement au milieu, car Martial aime venir de côté, même Rashford le fait. Donc vous avez besoin de quelqu'un devant pour tenir le ballon, jouer en relais, quelqu'un qui s'appuie sur ses qualités physiques pour donner et faire du mouvement. Et je crois, si tout se passe bien, que c'est ce que je peux apporter à l'équipe."