Ici pour les Real Club Legends... Samuel Umtiti troque la défense pour la pâte dans une douce surprise pour Franco, figure de Lyon

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Certains supporters rendent les jours de match possibles, et au cœur de Lyon, peu sont aussi emblématiques que Franco. Depuis plus de 50 ans, Franco tient une pizzeria familiale qui régale les fans et les joueurs de l’Olympique Lyonnais depuis 1970. Son restaurant, Casa Morreale, est une véritable institution locale, imprégnée de décennies d’histoire du club — pourtant, son dévouement à la communauté lyonnaise l’empêche souvent d’aller au stade pour voir son équipe jouer en direct.

Lors d’un jeudi spécial de UEFA Europa League, Enterprise Rent-A-Car s’est associé au héros local et champion du monde Samuel Umtiti pour offrir à Franco une soirée bien méritée loin des fourneaux. Umtiti, qui a disputé 170 matchs avec Lyon et grandi dans la ville, est passé derrière le comptoir pour prendre les commandes en cuisine, laissant Franco sans voix lorsqu’on lui a remis un billet pour le match.

Alors qu’Umtiti troquait ses crampons pour un tablier — très à l’aise avec la pâte et partageant de nombreux moments de complicité avec des clients habitués — Franco était escorté jusqu’au stade pour vivre l’ambiance au bord du terrain qu’il n’avait connue qu’à la télévision ou, très rarement, depuis les tribunes.

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Malgré ce rôle inhabituel, Umtiti était enthousiaste à l’idée de rendre à la communauté lyonnaise, "Lui laisser ma place pour qu'il vive un moment incroyable sur soirée d'UEFA Europa League, je suis le plus heureux pour lui."









"Avoir la chance d’avoir mes clients qui sont des joueurs de l’Olympique Lyonnais et de l'UEFA Europa League, et leur préparer des plats, j'ai l'impression que ça les rend plus forts," confie Franco avec le sourire. "La pire chose de travailler dans mon restaurant? Ne pas pouvoir profiter des matches de l'UEFA Europa League avec ma famille, avec mes amis."

En découvrant la pelouse depuis le tunnel et en entendant le rugissement des supporters de l’OL, Franco a enfin pu être le fan plutôt que l’hôte. Une soirée magique, rendue possible grâce à l’engagement d’Enterprise envers ceux qui font vivre le football.

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