Ibrahimovic vs Lukaku, un clash qui profite à des associations caritatives

Les amendes infligées aux deux attaquants pour leur comportement lors du derby milanais seront reversées à des associations caritatives.

L'AC Milan et l'Inter ont confirmé que les amendes infligées à Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku pour leur embrouille sur le terrain en janvier dernier seront reversées à une association caritative. Les deux joueurs se sont affrontés et ont échangé des salves verbales lors de la victoire 2-1 de l'Inter en quart de finale de la Coppa Italia, dans laquelle les deux joueurs ont marqué et le Suédois a ensuite été expulsé. Les deux principaux concernés ont chacun été accusés de conduite antisportive après une enquête.

Le montant des amendes reste à convenir entre les clubs et la Fédération italienne de football (FIGC). Le Derby della Madonnina, particulièrement enflammé, avait été arrêté pendant plusieurs minutes après que Romelu Lukaku ait réagi avec colère à une faute du défenseur milanais Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic s'en était ensuite mêlé.

Une mi-temps particulièrement animée à Milan...

Alors que les équipes retournaient au vestiaire à la pause, Romelu Lukaku avait été entendu en train d'accuser Zlatan Ibrahimovic d'avoir insulté sa mère. L'ancien du PSG aurait dit : "Va faire ta merde vaudou, petit âne. Va faire ta merde vaudou. Appelle ta mère !". Romelu Lukaku lui a répondu : "Eh bien, allons à l'intérieur, s*****. Nous verrons."

Avant cela, Zlatan Ibrahimovic avait ouvert le score mais avait été expulsé pour un deuxième carton jaune au début de la première mi-temps. Le Belge avait égalisé sur penalty avant que Christian Eriksen n'offre la victoire à l'Inter à la 97e minute sur un coup franc magistral. Depuis, les hommes d'Antonio Conte semblent parfaitement bien placés pour mettre fin à leur attente de 11 ans pour un Scudetto en remportant la Serie A. Ils comptent six points d'avance sur Milan, deuxième, et dix sur la Juventus Turin, troisième.

Si les deux équipes milanaises sont de retour au premier plan, elles le doivent en grande partie à leurs attaquants. Leur accrochage lors du derby a prouvé que leur rivalité est plus exacerbée que jamais. Et avec de tels compétiteurs, cela ne pouvait que les motiver pour se livrer à une bataille de tous les instants jusqu'au bout de la saison.