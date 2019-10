Ibrahimovic : "Si je pars, personne ne se souviendra que la MLS existe"

Après son élimination en demi-finales de conférence, Zlatan Ibrahimovic a évoqué son futur.

Suite à l'élimination du Los Angeles Galaxy (3-5) par le Los Angeles FC en demi-finales de la Conférence Ouest, Zlatan Ibrahimovic s'est montré déçu en zone mixte : "Quand tu joues, tu as envie d'avoir de la reconnaissance, d'avoir un retour sur ta performance. On a donné le maximum aujourd'hui, mais toute la saison a été comme ça : on marque deux fois, on encaisse quatre buts ... C'est dur de jouer comme ça."

Zlatan Ibrahimovic on if this was his final game in the #MLS #Zlatan pic.twitter.com/g4jfYPOGWN — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) October 25, 2019

Au sujet de son avenir, et alors que son contrat se termine à la fin de l'année, Ibra a fait du Ibra : "Pour l'année prochaine, je ne sais pas encore. Si je reste, la se portera bien parce que tout le monde s'y intéressera. Si je pars, personne ne se souviendra que la MLS existe."