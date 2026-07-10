Ibrahimović s’interroge : « Où sont passés les détracteurs de Messi après la complaisance de la France face au Maroc ? »

Le Suédois Zlatan Ibrahimović, conseiller du Milan AC, a pris la défense de son ancien coéquipier Lionel Messi, ciblé par une vague de critiques après la victoire laborieuse de l’Argentine face à l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Ibrahimović a réaffirmé sa conviction : une campagne ciblée viserait la star argentine. « Aujourd’hui plus que jamais, je suis convaincu que la réaction après le match entre l’Argentine et l’Égypte n’était pas dirigée contre l’Argentine, mais visait spécifiquement Messi », a-t-il déclaré au journal espagnol Marca.

L’ancien attaquant de l’AC Milan estime que les critiques visant les décisions arbitrales ont franchi le seuil de l’équité sportive, et il affirme que certains milieux du football cherchent à tout prix à minimiser l’héritage de Messi dès que l’occasion se présente.

Il souligne une contradiction flagrante dans la réaction des supporters et des commentateurs face à des erreurs d’arbitrage similaires dans d’autres rencontres de haut niveau, estimant que la vague d’indignation atteint un tout autre niveau dès qu’une décision contestée semble profiter à Messi ou à l’Albiceleste.

Pour étayer son propos, l’ancien international suédois a cité une action controversée survenue lors de la récente victoire de la France contre le Maroc en quarts de finale, juste avant l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Selon lui, une main aurait dû entraîner l’annulation du but.

« Nous avons vu une main très évidente avant le but de Mbappé, et ce but aurait dû être annulé, mais il a été validé », a-t-il tranché.

Cette action impliquait le milieu de terrain français Adrien Rabiot, dont la main supposée avait provoqué les protestations véhémentes du banc marocain, sans que la décision ne soit infirmée après consultation de la vidéo.

La star suédoise a dénoncé le silence de ceux qui, auparavant, avaient inondé les réseaux sociaux d’accusations selon lesquelles la Fédération internationale de football (FIFA) ferait preuve de complaisance et de favoritisme envers la star argentine, s’interrogeant : « Où sont passés ceux qui prétendaient que Messi bénéficiait du soutien total de la FIFA ? Ils ont complètement disparu. »

Pour lui, le débat ne porte pas seulement sur les critères d’arbitrage ou l’équité de la compétition ; une grande partie des critiques adressées à l’Argentine s’explique par une hostilité de longue date envers Messi et ses succès sur la scène internationale.

Ibrahimović, qui assume volontiers ses prises de position musclées, désigne enfin ceux qu’il estime être à l’origine de la plupart de ces critiques en ligne : « Les supporters de Cristiano Ronaldo sont très passionnés et, tout simplement, ils ne peuvent pas accepter Messi. »