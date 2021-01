Ibrahimovic : "Mandzukic n'est pas de ceux qui parlent beaucoup"

Après le large revers concédé face à l'Atalanta Bergame (0-3), le Suédois s'est brièvement confié sur son nouveau compère d'attaque arrivé cet hiver.

Leader de la , l'AC Milan a été surpris par l'Atalanta Bergame ce samedi soir. Et de quelle manière ! Totalement libérés, les visiteurs ont largement pris le meilleur sur les hommes de Stefano Pioli (0-3). Une défaite qui fait mal, et des débuts manqués pour la nouvelle recrue du club, Mario Mandzukic, entré en fin de match.

Le Croate a remplacé Samu Castillejo, mais est resté muet. Au même titre que Zlatan Ibrahimovic, dans un jour sans. Ce n'était sûrement pas les débuts dont Mario Mandzukic rêvait, mais cela constitue au moins un point de départ. En fin de rencontre, Zlatan Ibrahimovic s'est exprimé sur l'adaptation de son nouveau coéquipier.

"C'est une personne sérieuse et concentrée"

"Mandzukic n'est pas de ceux qui parlent beaucoup, vous pouvez le voir... Je lui ai dit bienvenue en italien, en slave, dans de nombreuses langues. L'entraîneur lui a demandé s'il voulait dire quelque chose à l'équipe, il a répondu «non non». C'est une personne sérieuse et concentrée, il veut son espace", a-t-il confié à Sky Sport.

Bien entendu, leur entente est vouée à s'améliorer dans les semaines à venir. La paire est toujours en cours de test. Une chose est sûre, le Suédois s'est heureux de voir arriver l'ancien buteur de la Turin, comme il l'avait confié, enthousiaste, peu après l'arrivée du vice-champion d'Europe du côté de Milan.

"Nous serons deux pour effrayer les adversaires maintenant ! Jusqu'à présent, nous nous en tirons bien. Nous sommes presque à la moitié du championnat et maintenant les matchs commencent à être plus difficiles. Ce sera une saison très difficile, mais maintenant avec Mandzukic et Meite, et je ne sais pas si d'autres joueurs arriveront, nous aurons plus de joueurs disponibles pour l'entraîneur qui pourront faire la rotation", avait ainsi déclaré Zlatan Ibrahimovic, déjà auteur de 12 buts en cette saison.