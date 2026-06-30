Ibrahimovic lance une pique à Allegri : « Koeman avait l'air d'un entraîneur italien... »

Les Pays-Bas ont été éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde après avoir été battus par le Maroc, auteur d’une égalisation tardive puis vainqueur aux tirs au but. Une sortie prématurée pour les Oranje, qui, quatre ans plus tôt, avaient déjà cédé en quarts face aux futurs champions argentins, toujours aux tirs au but. Cette fois, c’est le sélectionneur Koeman qui est pointé du doigt.





Les propos d’Ibrahimovic – « Cette défaite est la faute de Koeman. Je n’ai pas reconnu cette équipe nationale néerlandaise. Koeman jouait le rôle d’un entraîneur italien, alors que les Pays-Bas doivent toujours jouer pour gagner. Perdre en conservant leur identité. Même les joueurs semblaient mal à l’aise avec tout cela », a déclaré Zlatan Ibrahimovic, en tant que commentateur pour Fox Sports.