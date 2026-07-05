Ibrahimović : « J'aurais pu être expulsé quatre fois lors du match entre la France et le Paraguay »

La star suédoise Zlatan Ibrahimović a commenté la qualification de l’équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du monde, après sa victoire 1-0 face au Paraguay en huitièmes de finale.

C’est grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70e minute, lors de la rencontre disputée à Philadelphie, que l’équipe de Didier Deschamps a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Les Paraguayens ont tenté de faire annuler ce penalty dans les instants qui ont précédé la frappe de Mbappé, l’une des nombreuses manœuvres déloyales observées durant la rencontre.

Les Sud-Américains ont multiplié les interventions rugueuses, ciblant surtout Mbappé, et ont accumulé 13 fautes au cours des 98 minutes de jeu.

Malgré ces provocations, la réaction des Bleus est restée globalement calme et maîtrisée : Mbappé a même éclaté de rire en fin de match lorsque plusieurs défenseurs paraguayens se sont approchés de lui.

Le sélectionneur Didier Deschamps a confirmé avoir demandé à ses joueurs les plus imposants de « former un cordon autour de Mbappé en fin de match » pour prévenir toute nouvelle altercation.

Les Paraguayens, dominateurs dans l’impact physique, n’ont toutefois pas constitué une menace réelle devant le but, se contentant de cinq tirs seulement durant les 98 minutes de jeu.

Ibrahimović a confié à Fox Sports : « C’était un défi différent pour eux aujourd’hui. Il s’agissait surtout de ne pas se laisser entraîner par les provocations, de rester soudés et calmes, et de ne pas perdre l’équilibre. Ils ne sont pas tombés dans les pièges qu’on leur tendait. »

Interrogé sur la difficulté de jouer ce type de match, Ibrahimović a répondu : « Oui, c’est vrai. Si j’avais été à leur place, j’aurais pris quatre cartons rouges dans cette rencontre ! Et j’aurais peut-être envoyé quelqu’un en… (Zlatan n’a pas terminé sa phrase), mais oui, c’est la réalité. »

La star suédoise a poursuivi : « J’aime jouer au vrai football. Je n’aime pas que quelqu’un essaie de me provoquer. Mais cela fait partie du jeu, et en même temps, ça n’en fait pas partie. »

Ibrahimović a conclu : « Les Français ont gardé leur sang-froid et sont restés détendus. Ils ont fait leur travail puis ont répondu par un sourire. C’est la meilleure réaction : sourire, marquer, gagner, puis aller fêter ça avec ses supporters. »