Ibrahimović inflige une défaite cuisante au Brésil… et célèbre la Norvège à sa manière

La Coupe du monde 2026 a été marquée par une surprise retentissante : l’élimination du Brésil en huitièmes de finale par la Norvège. Les conséquences de cette défaite n’ont pas cessé au coup de sifflet final ; elles ont gagné les plateaux d’analyse, où la star suédoise retraitée Zlatan Ibrahimović a adressé des propos cinglants à la « Seleção »Il a affirmé ne pas avoir été convaincu par les performances de la Seleção depuis le début de la compétition, tout en multipliant les éloges à l’égard des Norvégiens, qu’il compare à l’exploit historique réalisé par la Suède lors de la Coupe du monde 1994.

Les Norvégiens ont ainsi validé leur billet pour les quarts de finale en s’imposant 2-1 au terme d’un match haletant disputé au stade de New York.

Selon la chaîne brésilienne « Globo », l’ancien attaquant, qui a porté les couleurs de Barcelone, Milan, Paris et Manchester United, officie désormais comme consultant pour une chaîne américaine.

La star suédoise s’est dite impressionnée par la prestation norvégienne, qu’il compare à l’épopée suédoise de 1994, conclue à la troisième place.

« Quand le lion a faim, il mange. Cette équipe norvégienne me rappelle la Suède de la Coupe du monde 1994. Voyons s’ils atteindront le même niveau que la Suède à l’époque. L’histoire est très similaire, et c’est beau de voir cette saga se poursuivre », a-t-il déclaré.

Zlatan ne s’est pas contenté de louer la Norvège ; il a aussi adressé de vives critiques à l’équipe du Brésil et à son entraîneur italien Carlo Ancelotti, estimant que la Seleção n’avait pas été à la hauteur des attentes tout au long du tournoi.

Il a ajouté : « Le Brésil ne m’a jamais convaincu, pas même depuis le premier match du tournoi. Les changements effectués par Carlo aujourd’hui n’ont pas fonctionné, contrairement à ceux de Solbakken. On aurait dit que la Norvège pratiquait un football beau et organisé, tandis que le Brésil jouait de manière désordonnée. Je ne sais pas… Ils dansaient au gré du vent. »

Les propos d’Ibrahimović illustrent l’ampleur des éloges reçus par la Norvège après l’élimination d’un des grands favoris, et accentuent la pression sur Carlo Ancelotti, déjà critiqué après l’élimination surprise du Brésil, tandis que la Norvège poursuit son parcours parmi les plus belles surprises du Mondial 2026, avec l’espoir de rééditer, voire de surpasser, l’exploit historique de la Suède.