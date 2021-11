La Suède dispute ce mois-ci deux matches importants comptant pour les éliminatoires du Mondial. Les Scandinaves pourraient assurer une qualification directe pour le tournoi planétaire s’ils préservent leur avance de deux points sur l’Epagne. Et dans cette optique, ils vont pouvoir compter sur leur star Zlatan Ibrahimovic.

L’attaquant de 40 ans retrouve sa sélection après plusieurs mois d’absence pour cause de blessure. Un come-back qu’il savoure, à tel point qu’il n’a plus aucune exigence au sein du groupe. Il est prêt à se soumettre à la moindre demande de son coach. C’est ce qu’il a confié ce lundi en conférence de presse : « Tout le monde veut jouer, mais je crois que je dois avoir un équilibre dans mon temps de jeu, en raison de mes blessures. Si je trouve le bon équilibre je devrais pouvoir jouer autant que possible (...) Je suis ici parce que je suis un membre de l'équipe. Si Janne (Andersson) veut que je joue les deux, je jouerai les deux matches. S'il veut que je n'en joue qu'un, j'en jouerai un. Tout dépend de ce que veut Janne. »

Ibrahimovic ne pense pas du tout à la retraite

Ibrahimovic n’est plus très jeune et il est l’un des joueurs les plus vieux à se produire sur la scène internationale. Malgré cela, il ne pense encore pas du tout à la retraite : « Chaque jour, j'apprends à mieux connaître mon corps. Il devient plus vieux, la tête devient plus jeune et moi je deviens plus beau. Il y a des choses nouvelles chaque jour ».

Ibrahimovic n’a plus disputé de compétition internationale depuis l’Euro 2016. Le dernier championnat d’Europe, il a dû le rater car il revenait tout juste d’une blessure. Tout en reconnaissant que « c’était dur » de regarder ses coéquipiers à la TV, l’ancien Parisien avoue que c’était mieux comme ça car il n’était pas en pleine possession de ses moyens : « C'était dur. Ça faisait partie des choses dont je me réjouissais et jouer me manquait. Mais je devais être honnête avec moi-même. Je n'étais pas à 100 % ».

S’il dispute les deux matches de ce mois de novembre, Ibra va porter à 120 son nombre de capes avec la Suède (62 buts inscrits). La toute première remonte à l’année 2001.