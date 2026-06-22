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Ibrahimović critique la Belgique : « Je me suis endormi en regardant le match de l'Iran »

Nouvelle-Zélande vs Belgique
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La Belgique est en danger

Zlatan Ibrahimović, consultant pour la chaîne américaine « Fox Sports », a vivement critiqué la sélection belge après son match nul décevant contre l’Iran (0-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, estimant que cette prestation était « si ennuyeuse qu’on s’endort ». alors que l’Égypte signait sa première victoire historique en Coupe du monde en battant la Nouvelle-Zélande 3-1 grâce à un but de Mohamed Salah.

Selon « Fox Sports », l’ancien attaquant suédois du Paris Saint-Germain n’a eu besoin que de quelques mots pour fustiger les Belges, déclarant avec son style caractéristique : « Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai failli m’endormir en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, je me suis bel et bien endormi », une remarque qui a arraché un sourire à Thierry Henry, également présent sur le plateau de la chaîne américaine.

Il a conclu : « Je n’ai pas grand-chose à dire sur ce match. Encore un nul. On verra ce qui se passera au prochain match, mais je laisserai mes coéquipiers s’exprimer à ce sujet », sous-entendant clairement le manque de combativité des hommes de Rudi Garcia.

Les débuts de la Belgique au Mondial 2026 sont laborieux : après leur match nul inaugural (1-1) face à l’Égypte, Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont ensuite buté sur l’Iran, se créant 23 occasions sans trouver le chemin des filets, avant même l’expulsion de Nathan Ngoy à la 66^e minute suite à une erreur individuelle.

Les Diables Rouges détiennent encore leur destin : une victoire samedi prochain contre la Nouvelle-Zélande leur assurerait la qualification pour le tour suivant, même si la première place du groupe dépendra du résultat du match Iran-Égypte.

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De son côté, l’Égypte a écrit l’histoire en signant sa toute première victoire en Coupe du monde : un 3-1 face à la Nouvelle-Zélande dimanche soir à Vancouver. Mohamed Salah, 34 ans, fraîchement libéré de son contrat avec Liverpool, a joué un rôle clé dans le renversement des Océaniens.

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