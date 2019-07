Ibrahimovic conseille à Manchester United de laisser partir Pogba

L'ancien attaquant des Red Devils estime que les responsables mancuniens feraient une erreur en retenant le milieu français contre son gré.

La star suédoise Zlatan Ibrahimovic pense que serait bien avisé de laisser partir Paul Pogba s’il n’est plus motivé pour poursuivre avec le club.

L’international français fait actuellement l’objet de constantes spéculations et l’ancien attaquant d'United pense que le moment est peut-être bien choisi pour lui de relever un nouveau défi. Il a déclaré à la BBC: "Je pense que s’il ne veut pas rester, ça serait insensé de le garder. S'il veut être ailleurs, laissez-le partir. Utilisez la situation à votre profit et faites venir quelqu'un qui veut être là."

Ibrahimovic pense que la longue saga impliquant le Français n'a pas d'effet négatif sur le vestiaire, mais le club ne peut rester sans réaction face aux velleités de ses joueurs. "Dans le vestiaire, les joueurs se respectent. Ils sont professionnels et ils comprennent les situations de chacun, a-t-il expliqué. Cette situation doit être plus inquiétante pour le club et la direction car vous ne voulez pas chez vous d'un joueur qui ne veuille pas rester, car vous savez alors qu'il ne se donnera pas à 100 ou 200%."

“C'est une situation délicate mais le plus important est ce qu'il y a de mieux pour le club. C'est ce que vous devez regarder en premier lieu", a poursuivi le Scandinave.

Malgré les rumeurs qui circulent ici et là et qui laissent croire le contraire, Ole Gunnar Solskjaer reste satisfait de l’attitude du joueur envers le club. Le manager de United a également tenu à souligner qu'aucune offre n'a été reçue pour le champion du monde alors que des contacts avec le Real Madrid sont continuellement évoqués par la presse.

Les remarques d'Ibrahimovic interviennent alors que Wayne Rooney a aussi exprimé une réflexion sur le sujet : "Dans les coulisses, je suis sûr qu'ils travaillent pour le garder ou le laisser partir, a-t-il lâché à ESPN. Si le joueur veut rester, il va rester et prouver qu’il est un bon joueur. C’est évidemment au club, au conseil d’administration, au manager que revient la décision ultime, mais le joueur aussi a son mot à dire".

L'article continue ci-dessous

Pogba a joué pour United mardi soir et participé à la victoire face à l'ancien club de Solkjaer, Kristiansund, lors d'un match préparatoire à Oslo.

Juan Mata a marqué un pénalty dans le temps additionnel. Il l'avait lui-même provoqué à la suite d'une passe de...Pogba.