Ibrahimović : « Cette équipe va en prendre plein la figure face à tout le monde lors de la Coupe du monde »

La star suédoise retraité Zlatan Ibrahimović a une nouvelle fois démontré qu’il ne mâchait pas ses mots lorsqu’il s’agissait d’exprimer ses opinions footballistiques ; En mission aux États-Unis pour suivre les qualifications à la Coupe du monde 2026, « le Sultan » a livré une analyse franche et sans concession sur les chances des sélections présentes dans l’un des groupes du Mondial.

Interrogé par la chaîne « Fox Sports », l’ancien buteur a livré son analyse du groupe 12 : « Dans ce groupe, il y a l’Angleterre et la Croatie… Et comme j’ai des racines croates, je soutiens évidemment les Vatreni. Il y a aussi le Ghana, qui regorge de talents ; on verra ce qu’il peut faire. Enfin, le Panama risque malheureusement de servir de « punching-ball » et d’encaisser les coups de tous dans ce groupe.

Avec ironie et sans détour, l’ancien buteur conclut que les deux places qualificatives iront aux deux nations européennes, précisant : « L’Angleterre et la Croatie se disputeront la première place. Le Ghana pourrait leur compliquer la tâche et grappiller quelques points, mais je ne donne aucune chance au Panama de faire bonne figure. »

Rappelons que les quatre sélections s’affronteront dans le groupe 12, dont les hostilités débuteront mercredi 17 juin.