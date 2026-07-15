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Ibrahimović affirme : « La France n'a pas besoin d'un entraîneur, mais d'un directeur technique. »

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É.-U.
Suède

La légende suédoise salue les qualités de Zidane

La légende suédoise Zlatan Ibrahimović estime que l’équipe de France a davantage besoin d’un directeur technique que d’un entraîneur dans la période à venir.

La France s'est inclinée mardi face à l'Espagne (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026 et disputera le match pour la troisième place dimanche à l'aube contre le perdant de la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine, prévue ce mercredi soir.

Selon la plupart des observateurs, cette rencontre marquera le dernier acte de Didier Deschamps à la tête des Bleus, concluant ainsi quatorze années de mandat à la tête de la sélection.

La légende française Zinedine Zidane est considérée comme le candidat le plus en vue pour succéder à Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde.

Interrogé par la chaîne « Fox Sports », Ibrahimović a commenté : « Zidane a réalisé un parcours exceptionnel avec le Real Madrid, où il a remporté trois titres en Ligue des champions. Nous savons tous qu’il prendra les rênes de l’équipe de France. Il poursuivra tout simplement le travail entamé par Deschamps. »

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Selon lui, le principal défi du futur sélectionneur ne résidera pas dans le choix des joueurs, mais dans la gestion du groupe.

Il a ajouté, selon le site « Foot Mercato » : « Cette équipe n’a pas besoin d’un entraîneur, mais d’un directeur technique. Il doit trouver sa propre façon de diriger le groupe et savoir quand effectuer des changements. »

Interrogé sur la défaite en demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne, l’ex-star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a estimé : « J’ai eu l’impression que les joueurs français n’étaient pas pleinement concentrés, ils manquaient de dynamisme. »

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