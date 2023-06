Ibrahima Konaté après France-Grèce (1-0) : "Trop tôt pour dire que nous sommes l'avenir..."

Le défenseur affirme que lui et Dayot Upamecano n'ont pas encore assez de vécu ensemble pour être assuré d'être titulaire dans la durée.

Comment avez-vécu cette soirée ?

On va pouvoir penser aux vacances un petit peu. On a fini avec les trois points et sans prendre de but pour nous les défenseurs.

Après une longue saison, sentiez-vous les jambes un peu plus lourdes ?

Oui un petit peu, je pense que l’ensemble du groupe l’a ressenti. Il y avait beaucoup de fatigue accumulée durant cette saison. Maintenant, c’est fini, on est contents.

Vous auriez pu obtenir un ou deux penalties de plus contre la Grèce. Avez-vous regretté l’arbitrage ?

Il a fait quelques erreurs, mais on ne va pas le blâmer. J’ai appris sur la pelouse que c’était son dernier match donc je suis très heureux pour lui. On doit tous le féliciter. Le match est passé, on a gagné, on aurait aimé mettre plus de but, mais le plus important, c’est qu’on a pris les trois points.

Votre association avec Dayot Upamecano donne des gages de sécurité pour l'avenir. Partagez-vous cette opinion ?

C’est sûr que l’on a fait quelques matches ensemble avec l’équipe de France, mais il est trop tôt pour dire que c’est l’avenir. On continue à travailler. On a réussi à le faire depuis le début de la sélection, mais il y a beaucoup de joueurs à notre poste. La concurrence est incroyable.