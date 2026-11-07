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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images
Adhe Makayasa
Traduit par

Ibrahim Maza révèle comment le vote de Lionel Messi pour le trophée Kopa a nourri son rêve de Ballon d’Or après son difficile choix de représenter l’Algérie plutôt que l’Allemagne

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Le meneur de jeu du Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, a révélé que le vote de la légende argentine Lionel Messi en sa faveur pour le Trophée Kopa avait renforcé son ambition de remporter un jour le Ballon d’Or. Le milieu offensif est également revenu sur la décision personnelle difficile qu’il a prise il y a deux ans de choisir de représenter l’Algérie plutôt que l’Allemagne.

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Une légende argentine soutient un meneur de jeu prometteur

Maza vise la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football après avoir reçu une marque de reconnaissance de premier plan lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2026. Il est également revenu sur son parcours en sélection avec les Fennecs. Messi a placé le jeune joueur de Leverkusen au troisième rang de son vote pour le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur du monde. Malgré le soutien de l’octuple lauréat du Ballon d’Or, l’international algérien a terminé neuvième du classement final.

Le Ballon d’Or reste son objectif ultime

Interrogé par l’édition allemande de RTL sur ses ambitions à long terme, Maza a déclaré : « Remporter le Ballon d’Or est l’un de mes rêves. Je pense que gagner une telle récompense est le rêve de tout footballeur. C’est une distinction extraordinaire et vraiment spéciale. »

Expliquant que le vote de l’attaquant argentin pour le trophée Kopa l’avait poussé à placer la barre encore plus haut pour les années à venir, il a ajouté : « Je l’ai pris à cœur, et c’est incroyable. Cela vous donne une immense motivation quand Messi dit que vous avez quelque chose de spécial. Oui, les encouragements de Messi me donnent un surcroît de motivation. »

Un choix de sélection mûrement réfléchi

Surnommé « Mazadona », le meneur de jeu avait auparavant représenté l’Allemagne dans les catégories de jeunes avant de choisir de jouer pour l’Algérie au niveau senior en octobre 2024. Expliquant pourquoi ce choix était loin d’être simple, Maza a ajouté : « Choisir de jouer pour l’Algérie a été difficile, d’une certaine manière. Je devais prendre en compte plusieurs facteurs. J’en ai déjà parlé, et il y avait différentes raisons, mais ce sont des questions personnelles. Je préfère les garder pour moi. Quoi qu’il en soit, cela a été une décision difficile. »

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Réaffirmant sa fierté de représenter ce pays d’Afrique du Nord, il a ajouté : « Maintenant, c’est décidé, et deux ans se sont déjà écoulés. Je suis fier de l’équipe nationale algérienne et heureux d’avoir eu l’occasion de jouer pour elle. Je donnerai tout sur le terrain et continuerai à tout donner pour l’équipe. Je suis fier de porter le drapeau algérien sur ma poitrine. C’est un immense honneur de pouvoir représenter ce pays. »

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Le talent de Leverkusen veut encore progresser

Depuis qu’il a choisi de représenter l’Algérie il y a deux ans, Maza a disputé 24 matches avec les Fennecs, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives. À l’approche de la trêve internationale de novembre, le meneur de jeu tentera d’améliorer ce bilan lorsqu’il retrouvera ses coéquipiers en sélection la semaine prochaine. En club, continuer de briller en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen sera essentiel pour poursuivre son ambition à long terme de remporter le Ballon d’Or.