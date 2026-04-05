Ibrahim Hassan : « L'équipe d'Égypte surpasse toutes les équipes arabes... et le comportement des supporters espagnols est déplorable »

Ibrahim Hassan, sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a évoqué les coulisses du match nul et vierge face à l'Espagne, soulignant que les Pharaons avaient livré une belle performance malgré les conditions difficiles qui ont entouré la rencontre.

Le match s'est soldé par un match nul et vierge à Barcelone, après que les Pharaons se soient imposés 4-0 en amical face à l'Arabie saoudite à Djeddah.

Dans des déclarations à la chaîne On Sport, Ibrahim Hassan a expliqué que le staff technique, dirigé par Hossam Hassan, s'appuie sur une analyse minutieuse des adversaires, affirmant que l'équipe nationale avait réussi à tirer parti des points positifs observés lors du dernier stage, ce qui s'est reflété dans la performance sur le terrain.

Il a souligné que les préparatifs pour les matchs contre l’Arabie saoudite et l’Espagne n’avaient pas été faciles, en raison des changements répétés de lieux d’hébergement et de l’annulation à plusieurs reprises du match contre l’Espagne, avant qu’il ne soit programmé à la dernière minute, ce qui a causé une pression considérable sur l’équipe, d’autant plus qu’elle devait disputer deux rencontres difficiles à l’extérieur et se déplacer entre les deux.

Il a souligné que l'équipe d'Égypte « surpasse toutes les équipes arabes », ajoutant que tous les adversaires cherchent à obtenir un résultat positif face à elle.

Rappelons que l'équipe d'Égypte occupe la 29e place du dernier classement de la FIFA et se classe troisième au niveau arabe, derrière le Maroc (8e) et l'Algérie (28e).

Ibrahim Hassan a levé le voile sur les coulisses des négociations concernant des matchs amicaux de haut niveau, confirmant qu’il existait un projet de rencontre contre l’Argentine et que les négociations étaient sur le point d’aboutir avant de capoter, pour ensuite s’orienter vers un match contre l’Espagne, même après avoir confirmé qu’il se déroulerait hors d’Égypte.

Il a confirmé que le staff technique des Pharaons avait reçu des propositions d’entraînement de la part de certaines équipes nationales, mais qu’il avait reporté leur examen à après la Coupe du monde, car « les jumeaux placent l’équipe d’Égypte au premier plan ».

Il a conclu ses propos en exprimant son mécontentement face au comportement des supporters espagnols, affirmant que les sifflets pendant l'hymne national égyptien étaient tristes, mais il a souligné en même temps que les joueurs de l'équipe nationale avaient répondu sur le terrain par une performance solide et un résultat positif, appelant au respect des drapeaux et des hymnes nationaux de tous les pays.

Lire aussi :

Vidéo | El Solia ouvre le feu : « Al-Ahly ne m'a pas apprécié... et je me sens blessé de ne pas avoir pu faire mes adieux au public »

