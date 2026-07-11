Ibrahim Hassan, sélectionneur de l’Égypte, a fait part de son vif agacement à l’égard du comportement de Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons se sont inclinés 2-3 mardi soir, au terme d’une rencontre marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées.

Ibrahim Hassan a déclaré à la télévision : « Messi est extrêmement provocateur. Je ne comprends pas pourquoi il est venu se poster dans notre zone technique alors que nous contestions les décisions de l’arbitre. »

Il a ajouté : « Ils ont fait preuve d’un sang-froid extrême, profitant des facilités accordées par certaines décisions arbitrales, et il était évident qu’ils cherchaient à créer un climat de provocation et de pression psychologique sur le staff technique et les joueurs égyptiens. »

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Il a poursuivi : « Il est important de préciser que ce sont les membres du staff argentin qui se sont dirigés vers notre zone technique, et non l’inverse. Leur objectif était clair : provoquer des réactions de la part de l’équipe égyptienne à un moment critique de la rencontre. »

Il a souligné que le climat s’est alors tendu : « La situation a dégénéré au point que le capitaine Saafan El-Saghir a perdu son sang-froid face à cette provocation directe et délibérée devant le banc, ce qui lui a valu un carton rouge de la part de l’arbitre. »

Il a conclu en affirmant : « Leur manœuvre n’avait rien de technique ; il s’agissait juste de provoquer l’équipe égyptienne et de perturber sa concentration dans les dernières minutes, tout en accentuant la pression psychologique sur les joueurs et le staff après la polémique arbitrale qui a émaillé la rencontre. »