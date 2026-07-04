Ibrahim Hassan, sélectionneur de l’Égypte, a salué l’engagement des Pharaons tout au long de leur parcours en Coupe du monde 2026, tout en livrant des détails sur la blessure de Mohamed Salah et sur la méthode de préparation de son frère, l’entraîneur Hossam Hassan.

Les Pharaons se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant l’Australie aux tirs au but (4-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, et affronteront l’Argentine, qui s’est imposée face au Cap-Vert (3-2) après prolongation.

Ibrahim Hassan a confié lors d’un entretien téléphonique avec le journaliste Ahmed Moussa, dans l’émission « À ma responsabilité » diffusée sur la chaîne « Sada Al-Balad » : « Quand Salah a quitté le terrain lors du match contre l’Iran, il était blessé, et des efforts ont été déployés pour qu’il puisse disputer le match contre l’Australie… En temps normal, la blessure de Salah prendrait au moins dix jours pour guérir. »

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Il a ajouté : « Hossam prépare chaque match comme un examen. Il analyse en profondeur chaque adversaire et fait apprendre aux joueurs tous les détails à connaître. C’est pourquoi les joueurs maîtrisent parfaitement… Il leur transmet également une confiance totale. Dès le premier jour, les joueurs lui ont dit : « On ne veut pas partir, on reste ici. »

L’ancien arrière droit des Pharaons a ajouté : « On dit aux joueurs : “Jouez et donnez le meilleur de vous-mêmes.” On ne sait pas si on disputera une autre Coupe du monde, ni combien de Coupes du monde il nous reste à vivre… Hier, Haitham Hassan a livré un excellent match, il était prêt à entrer en jeu, et c’est en fonction du déroulement de la rencontre qu’il sera aligné. »

Interrogé sur la rencontre très attendue face à l’Argentine de Lionel Messi, mardi prochain, Ibrahim Hassan a affirmé : « On ne se focalise pas sur Messi. On dit aux joueurs : “Allez-y, jouez, et ne vous demandez pas contre qui vous jouez… Ils ont Messi, nous avons Mohamed Salah et 26 autres joueurs capables de faire la différence. Avec la bénédiction de Dieu, nous l’emporterons. »