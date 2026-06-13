Ibrahim Afellay s'est exprimé au sujet de Donyell Malen après les occasions manquées avec l'équipe nationale néerlandaise

Ibrahim Afellay a clairement fait part de son opinion sur le débat autour des attaquants de l'équipe nationale néerlandaise. Pour l'analyste de la NOS, c'est une évidence : ce n'est pas Memphis Depay, mais Donyell Malen qui doit débuter dimanche soir contre le Japon.

Si Memphis reste le premier choix de Ronald Koeman depuis des années, l’attaquant a été handicapé par des blessures la saison passée et n’a pas retrouvé son meilleur niveau à l’approche de la préparation des Pays-Bas pour la Coupe du monde.

Le contraste est net avec Malen : l’attaquant a brillé lors de la seconde partie de saison, inscrivant quatorze buts en dix-huit matchs avec l’AS Rome et propulsant le club en Ligue des champions après sept ans d’absence.

Ces dernières semaines, Koeman lui a d’ailleurs confié le poste de titulaire lors des matchs amicaux contre l’Algérie et l’Ouzbékistan, notamment en raison de sa condition physique. Malgré quelques occasions manquées durant ces rencontres, le débat persiste.

« Pour moi, il n’y a pas de débat », tranche Afellay au sujet du poste d’attaquant chez les Oranje. « Je jouerais avec Malen en pointe. Memphis a bien sûr fait ses preuves, c’est évident. Mais il n’est pas encore en forme. »

« Quand on a un joueur comme Malen, qui est en pleine forme et qui fait des merveilles depuis six mois à l’AS Rome… Faut-il alors l’écarter sur la base de deux matchs, durant lesquels il n’a pas su concrétiser ses occasions ? »

« Il faut lui donner sa chance et lui accorder notre confiance sur le long terme. Il est aussi l’avenir de l’équipe nationale », ajoute Afellay au sujet de Malen, 27 ans, qui a récemment signé un contrat avec la Roma jusqu’en 2029.

Jan Mulder partage cet avis : « Deux occasions manquées contre l’Ouzbékistan ? Cela peut arriver. Croyez-vous qu’il va en manquer à chaque match ? Non, car il joue de manière fantastique depuis un an. »