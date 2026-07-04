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Ibrahim Afellay réagit aux incidents survenus dans le quartier de Schilderswijk après la victoire du Maroc : « C'est un problème de société ! »

Maroc
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Ibrahim Afellay a vivement réagi aux incidents survenus dans le quartier du Schilderswijk, à La Haye, après la victoire du Maroc face au Canada lors de la Coupe du monde. L’analyste de la NOS affirme qu’il n’existe pas de « problème marocain », mais un « problème de société », et il refuse d’être systématiquement pointé du doigt dès que ce thème est abordé.

Après la victoire du Maroc face aux Pays-Bas en début de semaine, des incidents avaient déjà éclaté dans plusieurs villes néerlandaises.

Les forces de l’ordre, appuyées par une brigade canine, des cavaliers et un canon à eau, sont intervenues pour rétablir le calme.

L’ancien international néerlandais d’origine marocaine estime que ces incidents ne sont pas le signe d’un « problème marocain ». « On en fait toujours une question de communauté marocaine, mais je ne suis absolument pas d’accord. »

« Quand les supporters du Feyenoord saccagent tout en Italie, c’est aussi du vandalisme », rappelle Afellay, en référence aux émeutes qui ont émaillé la rencontre contre l’AS Roma en 2015.

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« Il en va de même pour les supporters de l’Ajax qui ont interrompu un match en lançant des feux d’artifice sur la pelouse, mettant des vies en danger. »

« C’est tout simplement un problème de société ! Je trouve toujours dommage que l’on mette en avant ce petit groupe, alors qu’il y a de grands groupes qui se comportent très bien. J’ai constamment l’impression de devoir rendre des comptes pour les actes des autres. »

« C’est absurde de devoir rendre des comptes quand quelqu’un commet une bêtise. Je ne suis pas responsable de ses actes. C’est épuisant, je peux te l’assurer », conclut Afellay.


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