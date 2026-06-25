Ibrahim Afellay désigne clairement le favori du match Pays-Bas - Maroc à la Coupe du monde : « Sinon, on va te massacrer »

Les Néerlandais devraient croiser le Maroc le 30 juin. La sélection de Mohamed Ouahbi a battu Haïti 4-2 lors de son dernier match de groupe, sans pour autant convaincre Ibrahim Afellay. Pour l’analyste de la NOS, les Oranje partent grands favoris en cas de confrontation.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Néerlandais défieront la Tunisie, déjà éliminée après deux lourdes défaites contre la Suède (5-1)et le Japon (4-0). Comme le Japon, les Oranje comptent quatre points et présentent une différence de buts de +4.

Les Néerlandais occupent pour l’instant la première place grâce à leur meilleure différence de buts. Lors de la dernière journée, le Japon défiera la Suède, qui compte encore trois points et espère se qualifier. Dans l’ensemble, les Oranje ont de solides chances de terminer en tête du groupe.

Si ce scénario se confirme, les Oranje défieront le Maroc. Pour Afellay, le sélectionneur Ronald Koeman n’a pas de souci majeur à se faire face à ce demi-finaliste de la dernière Coupe du monde : « Koeman n’a certainement pas à perdre le sommeil à cause du Maroc », assure-t-il, s’appuyant principalement sur la rencontre contre Haïti.

« Le Maroc a très mal joué en seconde période, même s’il y a eu quatre changements », rappelle l’ancien international. Par rapport à la victoire 1-0 contre l’Écosse, Ouahbi avait laissé au repos Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi, Issa Diop et l’ex-Ajacide Noussair Mazraoui.

« La façon dont le Maroc perd sans cesse le ballon… », poursuit Afellay. « Face à des adversaires plus forts, on se fait tout simplement massacrer. On remet les adversaires dans le match en perdant le ballon inutilement, à des endroits où on ne doit pas le perdre. »

« On ne peut pas se permettre de perdre le ballon de cette manière face à des équipes plus fortes, et les Pays-Bas ont vraiment une très bonne équipe. Ils ont tellement de vitesse en attaque qu’ils ne laisseront pas passer cette occasion », analyse Afellay. Si, contre toute attente, les Oranje terminaient tout de même deuxièmes, leur adversaire serait le Brésil.