Comment regarder Iberia 1999 - Getafe avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de façon plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web du diffuseur détenteur des droits ou ouvrez son application de streaming officielle.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Iberia 1999 reçoit Getafe au stade Mikheil Meskhi de Tbilissi pour une rencontre de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Le club géorgien affiche de meilleurs résultats sur la scène nationale qu’en Europe. Il s’est imposé 1-0 sur le terrain du FC Samgurali Tskhaltubo le 21 novembre, après un nul 2-2 face à Spaeri une semaine plus tôt. Il reste ainsi invaincu lors de ses trois derniers matches d’Erovnuli Liga.

En Ligue Conférence, en revanche, l’équipe de Levan Korgalidze s’est inclinée 2-1 contre le FC Copenhague le 5 novembre. Elle occupe la 29e place du classement et a besoin de points pour remonter.

Getafe arrive en mauvaise forme. L’équipe de Pepe Bordalas a été battue 3-0 par l’Atlético de Madrid en Liga le 22 novembre, sa troisième défaite en quatre matches.

Le club a perdu 1-0 contre Brighton & Hove Albion dans cette compétition le 5 novembre et occupe la 31e place du classement de la Ligue Conférence, deux rangs derrière son hôte. Ce déplacement à Tbilissi lui offre une occasion de redresser la barre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

Actualités et effectifs des équipes