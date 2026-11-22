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La légende d’Arsenal Ian Wright estime que le recrutement d’Antonio Nusa, révélation du RB Leipzig, doit être la priorité pour permettre au club de conserver son avance dans la course au titre en Premier League. Malgré ses six points d’avance en tête du classement, l’ancien attaquant juge que l’effectif de Mikel Arteta manque de créativité offensive pour traverser un calendrier hivernal éprouvant.

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Le banc révèle les limites des options offensives d’Arsenal

Arsenal a laissé échapper deux points samedi lors de son match nul 2-2 à Newcastle , ses remplaçants n’ayant pas réussi à peser sur la rencontre. Eberechi Eze a marqué et Noni Madueke s’est montré convaincant en remplaçant Bukayo Saka, blessé, mais les visiteurs ont baissé de régime après la pause.

Entré en seconde période, Christos Tzolis n’a pas influé sur le match, tandis que Viktor Gyokeres a de nouveau livré une prestation discrète après son entrée en jeu. Ces performances sans relief ont poussé Wright, ancien attaquant d’Arsenal, à exhorter son ancien club à tenter de recruter l’ailier du RB Leipzig Nusa en janvier.

Wright réclame une recrue en janvier pour stimuler Havertz

Au micro de Sky Sports, Wright a insisté sur la nécessité pour Arsenal d’agir avec détermination sur le marché hivernal, en renforçant à la fois le côté gauche et le poste d’avant-centre.

« Je voudrais renforcer le côté gauche et l’attaque, a-t-il déclaré. À un moment donné, il faut se dire qu’on doit tout tenter. On nous a associés à Nusa, du RB Leipzig. Je pense qu’on devrait tout simplement aller le chercher. On a vu Tzolis aujourd’hui, je n’en ai pas vu assez. »

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Wright a ajouté qu’une concurrence plus forte aiderait Kai Havertz à élever son niveau, estimant que Gyokeres ne lui apporte pas cette émulation. « Je pense que si Havertz avait quelqu’un de son niveau ou d’un niveau supérieur pour le pousser, on en tirerait davantage, ce dont il a besoin. Et je ne pense pas que Gyokeres lui apporte cela. »

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Les échecs du mercato estival laissent Arsenal à court d’options sur les ailes

Le manque de solutions d’Arsenal sur les ailes découle d’un mercato estival frustrant. Après les départs de Gabriel Martinelli et Leonardo Trossard, le club a échoué dans ses tentatives de recruter Julian Alvarez et Vinicius Jr, ce qui a fait de Tzolis son unique renfort offensif.

Saka étant actuellement éloigné des terrains par une blessure, ce manque de profondeur d’effectif se fait davantage sentir. Le RB Leipzig réclamerait 80 millions d’euros (67 millions de livres) pour l’international norvégien Nusa, auteur de sept buts et huit passes décisives en 16 apparitions sur l’aile gauche cette saison.

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Le mercato de janvier sera crucial pour Arsenal dans la course au titre

Malgré le nul de samedi contre Newcastle, Arsenal conserve six points d’avance en tête de la Premier League. Toutefois, dépendre largement d’Eze et de Madueke pendant la convalescence de Saka laisse peu de marge d’erreur si Tzolis et Gyokeres continuent de peiner à peser en sortie de banc. Débourser les 67 millions de livres réclamés par le RB Leipzig pour Nusa en janvier apporterait un joueur qui a déjà fait ses preuves sur le côté gauche.