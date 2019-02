Ian Rush : "Man Utd va vouloir empêcher Liverpool de gagner le titre"

L'ancien attaquant des Reds s'attend à un match difficile, alors que les hommes de Jürgen Klopp se rendent à Old Trafford pour affronter leurs rivaux.

La légende Ian Rush pense que le voyage des Reds à Old Trafford sera un match énorme pour les deux équipes et leurs supporters, les hôtes étant déterminés à faire dérailler la quête de titre de leurs rivaux. Le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool faisait d'ailleurs partie de la dernière équipe de Liverpool à avoir remporté le titre de Champion d'Angleterre, en 1990. Depuis ce dernier titre remporté par Liverpool, les Red Devils ont remporté pas moins de13 titres en Premier League. Mais Rush pense que cette saison a été marquée par un changement dans la façon dont les matches sont vus par les supporters.

Pour Liverpool, l'affrontement de dimanche à Old Trafford n'est qu'un voyage de plus à l'extérieur, car les Reds tentent de rétablir une avance de trois points entre eux Manchester City, tandis que la nouvelle équipe de United, transfigurée par Ole Gunnar Solskjaer, tente de se rapprocher du top quatre.

"Je pense que cela va prendre plus d'importance pour Manchester United, alors que c'est normalement l'inverse", a déclaré Rush à Goal. "Je suis sûr que les supporters de Manchester United disent 'nous voulons battre Liverpool et les empêcher de gagner dans le championnat'. Les supporters de Liverpool disent cela depuis longtemps et maintenant, c'est l'inverse. Ca va être un match d'enfer. Manchester United joue bien au football maintenant et Liverpool joue un bon football".

"Arriver au dernier mois de la saison et avoir encore une chance"

Rush, cinq fois vainqueur en première division, estime que le fait que Liverpool ne soit plus sur tous les fronts pourrait les aider à vaincre Manchester City dans la course au titre. Pep Guardiola a été contraint d'aligner son plus fort XI plus régulièrement que Jurgen Klopp.

"Il y a beaucoup de matches à jouer. Il y a 12 matches à jouer et bien que les gens prétendent que Manchester City est favori, il en reste 12", a-t-il poursuivi. "Manchester City est le favori des bookmakers, mais nous avons un match en cours. Je pense qu'il y aura beaucoup de hauts et de bas pour Liverpool et Manchester City. Si nous pouvons arriver au dernier mois de la saison et avoir encore une chance, Manchester City pourrait encore être dans toutes les compétitions. C'est une chose que vous devez utiliser à votre avantage. Je ne pense pas qu'ils peuvent se permettre de reposer les joueurs".

"La Premier League est la meilleure ligue du monde, car les équipes de la fin du classement peuvent battre celles des sommets. Donc, si nous arrivons au dernier mois, Manchester City pensera 'nous ne pouvons pas arrêter les joueurs ici' et Liverpool peut en profiter".

"Les joueurs doivent garder les pieds sur terre"

En plus de la forme physique, Rush pense également que l'expérience pourrait être un facteur déterminant dans la course au titre. La majorité des joueurs de Liverpool n’ont pas gagné de trophée au club, mais Rush pense que le patron, Jürgen Klopp, peut transmettre son expérience.

"Plus la saison défile, plus la pression monte. J'ai joué la dernière fois que nous avons gagné le championnat", a déclaré le joueur âgé de 57 ans. "C’est une question d’expérience et Manchester City en a une. Prenez-les matches un par un. Klopp a de l’expérience et il saura prendre un match à la fois (...) Je pense que les supporters doivent s'enthousiasmer. S'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais. Mais les joueurs doivent garder les pieds sur terre".

Ian Rush s'exprimait lors d'un événement destiné à promouvoir le prochain match caritatif entre Liverpool Legends et Ireland XI afin de collecter des fonds pour le Sean Cox Rehabilitation Trust. Le match doit se dérouler le 12 avril à Dublin.