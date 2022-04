L'hygiène de vie de Darcheville, l'embrouille avec N'Guemo : Faubert raconte ses années Bordelaises

Une seule sélection en équipe de France avec à la clé un but et le numéro de 10 dans le dos (Zidane venait de prendre sa retraite). Julien Faubert a marqué à sa façon l'histoire de l'équipe de France mais c'est surtout aux Girondins de Bordeaux qu'il s'est illustré, en y effectuant deux passages (2004-2007 puis 2013-2015) et en remportant deux trophées : la Coupe de la Ligue en 2007 et la Coupe de France en 2013.

Désormais âgé de 38 ans, Julien Faubert, qui a joué à West Ham et au Real Madrid, a raccroché les crampons en 2020, terminant sa carrière à Fréjus après avoir enchaîné les destinations exotiques (Elazigspor, Kilmarnock, Inter Turku, Borneo FC).

Il se consacre désormais au métier d'entraîneur (il est adjoint à Fréjus et est détenteur du BEF) et est totalement épanoui dans son nouveau rôle comme il l'a confié à nos confrères de Sud-Ouest : « J'ai besoin de transmettre aux petits et j'ai ma sensibilité pour les seniors. J'aime le foot, me creuser la tête sur des tactiques. Et puis, quand tu as connu une arnaque comme Avram Grant (à West Ham, en Premier League), tu te dis que toi aussi tu peux y arriver... »

Lors de cet entretien, Julien Faubert est également revenu sur ses années aux Girondins de Bordeaux, livrant quelques anecdotes savoureuses. La première, sur Jean-Claude Darcheville, réputé pour son goût de la fête : « Il avait le sourire, il sortait des conneries, rigolait, mettait une bonne ambiance. C'était un personnage influent dans le vestiaire. Il a perdu des très proches quand il était jeune et a pris conscience que le foot restait un jeu, même si c'était notre métier. Donc il dédramatisait des situations. Oui, il sortait, mais je l'ai vu très souvent torse nu, il était impressionnant, et extrêmement puissant. Il nous a plusieurs fois sortis de situations compliquées. Il a aussi été très bienveillant. »

Faubert est également revenu sur son inimitié avec Landry N'Guemo et la façon dont les deux hommes se sont expliqués : « On ne s'appréciait pas. L'incompatibilité de caractère, ça arrive dans toutes les entreprises. Un jour, il y a eu une incartade sur le terrain. Je lui ai dit « viens, on va s'enfermer dans le vestiaire et on règle ça ». Francis Gillot (l'entraîneur) était cool avec ça, il a considéré qu'on était deux pères de famille, que ça ferait du bien si on s'expliquait. On n'en est pas venus aux mains, mais on s'est expliqué. On s'est dit qu'on ne se calculerait pas, qu'on ne se dirait même pas bonjour, mais qu'on jouerait ensemble comme si de rien n'était. C'était aussi une preuve d'intelligence. »

Enfin, Faubert regrette la façon dont il a quitté les Girondins de Bordeaux en 2007 pour rejoindre West Ham. Il avait prétexté une angine pour sécher l'entraînement : « Je regrette. Pas mon départ, mais la façon dont ça s'est fait. J'ai revu le président Triaud lors de mon deuxième passage. Il m'a dit « ça va petit con ? » De fait, je l'étais à l'époque. Quand j'avais une idée en tête… Ce n'était pas la meilleure des manières de faire. Par respect pour tout ce que le club m'avait donné, j'aurais dû me présenter à l'entraînement et discuter avec la direction. Le cycle s'arrêtait, mon mentor Ricardo partait. »