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« Nous pouvons viser le titre de Serie A. » Le transfert définitif ? « C’est mon rêve. Je me vois jouer ici encore longtemps. » Voilà l’essentiel des déclarations faites aujourd’hui par Omari Hutchinson, ailier offensif de l’AC Milan, prêté par Nottingham Forest avec option d’achat.

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« Nous pouvons viser le titre de Serie A. » Omari Hutchinson ne cache pas les ambitions de l’AC Milan et envisage la suite de la saison avec confiance. Le milieu offensif, qui s’est exprimé lors d’une rencontre avec des supporters du club organisée dans une boutique à Milan, s’est montré très optimiste quant aux chances de l’équipe. Selon lui, le groupe possède les qualités nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau et lutter pour le titre de champion d’Italie.

Hutchinson estime en effet que l’effectif dont dispose le staff technique a tous les atouts pour atteindre des objectifs importants, même si certains points restent à améliorer. « Nous avons les joueurs, nous avons un bon effectif et, même s’il nous manque encore quelques leaders à certains moments, je crois que nous travaillons justement là-dessus », a déclaré le joueur, comme le rapporte Sportmediaset. Il fait ainsi référence à la nécessité d’afficher davantage de personnalité dans les moments décisifs des matches et de construire un groupe toujours plus solide.

Le milieu de terrain a également souligné la contribution essentielle de l’entraîneur et de ses collaborateurs à la progression de l’équipe. Hutchinson s’est dit satisfait du travail effectué chaque jour à Milanello, soulignant que le groupe s’efforce d’assimiler au mieux les consignes tactiques. « Je pense que les entraîneurs et le staff technique nous guident très bien. Une fois que les automatismes fonctionneront parfaitement, nous ferons de grandes choses », a-t-il ajouté, affichant sa confiance dans le projet de l’AC Milan.

Arrivé de Nottingham Forest lors du mercato estival, Hutchinson a aussi évoqué ses ambitions personnelles et son désir de poursuivre son aventure à l’AC Milan. Son principal objectif est de convaincre le club de lever l’option d’achat à la fin de la saison, pour transformer son prêt en transfert définitif. Une perspective que le joueur juge particulièrement importante pour son avenir professionnel et sa progression en tant que footballeur.

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« C’est mon rêve. Je me vois jouer ici encore longtemps », a-t-il confié, sans cacher son enthousiasme pour son expérience à l’AC Milan. Hutchinson a ensuite expliqué qu’il n’avait pas de préférence particulière quant à sa position sur le terrain, même si le poste auquel il se sent le plus à l’aise est celui d’ailier droit. Il souhaite néanmoins mettre sa capacité à s’adapter aux différentes exigences tactiques au service de l’équipe.

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Le joueur né en 2003 a réaffirmé sa volonté de toujours suivre les consignes de l’entraîneur, en cherchant à tirer le meilleur parti de ses qualités techniques. « Personnellement, j’aime jouer partout, mais de préférence sur le côté droit. Ensuite, quel que soit l’endroit où l’entraîneur me place, j’essaie de m’adapter, de faire mon travail et de donner le meilleur de moi-même en suivant ses consignes tactiques. Il sait ce que je peux faire avec le ballon. Il me dit simplement de créer et de tout donner. » Des propos qui témoignent de sa volonté de prendre une place toujours plus importante au sein de l’équipe milanaise.

Ses premiers mois en Italie lui ont néanmoins laissé des impressions positives, même si Hutchinson sait qu’il doit continuer à travailler pour améliorer ses performances. « L’entraîneur est content, mais je pense qu’il reste encore beaucoup à faire. Je gagne un peu de temps de jeu… À partir de maintenant, nous devons continuer à gagner », a-t-il expliqué. Le joueur semble donc déterminé à saisir chaque occasion d’augmenter son temps de jeu et de devenir un élément toujours plus utile dans la rotation de l’équipe.

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Né en 2003, Omari Hutchinson est un footballeur anglais possédant la nationalité jamaïcaine, capable d’occuper plusieurs postes derrière l’attaquant et dans le secteur offensif. Avant de rejoindre l’AC Milan, il a acquis de l’expérience à Chelsea, Ipswich Town et Nottingham Forest, construisant progressivement sa carrière dans le football professionnel. Avec ces différents clubs, il a disputé au total 137 matches et inscrit 16 buts, tandis qu’il a déjà eu l’occasion de jouer deux fois avec la sélection jamaïcaine.

Depuis le début de la saison avec l’AC Milan, Hutchinson a disputé 11 matches officiels, dont sept en championnat et quatre en Ligue Europa. En Serie A, il a été titularisé deux fois et a également marqué lors du match contre l’Udinese. Son premier bilan est donc d’un but, avec encore une marge de progression sur le plan individuel comme dans son intégration aux automatismes de l’équipe. Son objectif est désormais de gagner en régularité, de contribuer aux succès de l’AC Milan et de prouver qu’il mérite de rester à Milan au cours des prochaines saisons.