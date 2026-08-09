Hussein Kharja : l'Europe égoïste craint de perdre sa domination, et Infantino ne mérite pas ces attaques

L'ancien international marocain Hassan Kharja, directeur régional de la FIFA pour la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, a pris fermement la défense du président de l'instance internationale, Gianni Infantino, affirmant son plein soutien face aux critiques et aux pressions dont il fait l'objet ces derniers temps.

Interrogé par la plateforme marocaine "SOCCER212" sur les rumeurs évoquant la possibilité qu'il prenne la présidence de la Fédération royale marocaine de football, Kharja a déclaré : "J'ai une seule chose à dire : nous avons aujourd'hui le meilleur président que la Fédération ait jamais connu. Fouzi Lekjaa est une personne pour laquelle j'ai une grande estime et un profond respect, et j'entretiens avec lui d'excellentes relations".

Il a poursuivi : "Je lui souhaite tout le succès possible, et j'espère de tout mon cœur qu'il restera à la tête de la Fédération. C'est une personne que je respecte beaucoup, et surtout extrêmement compétente. Il est difficile de trouver un président capable de mener un tel travail".

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À propos de l'organisation de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Kharja a déclaré : "En toute franchise, tous ceux qui attendaient l'occasion de critiquer le tournoi - comme cela s'était produit auparavant lors du Qatar 2022 - simplement pour pouvoir critiquer, se sont totalement trompés. Concernant l'affluence et l'enthousiasme du public, malgré les vives critiques sur le prix des billets ou le coût des déplacements, les stades étaient remplis à ras bord, que ce soit au Canada, au Mexique ou aux États-Unis".

Il a ajouté : "Beaucoup ont dit que les États-Unis n'étaient pas un pays de football, et que la FIFA courait à l'échec. Au final, ce tournoi a fait taire toutes les critiques, exactement comme l'avait fait le Qatar il y a deux ans. Bravo à l'organisation, aux trois pays hôtes et à la FIFA. Tout a été un succès, n'en déplaise à ceux qui n'attendaient que le faux pas".

Les attaques contre Infantino

Au sujet des critiques adressées récemment à Infantino, Kharja a déclaré : "Tout d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le président vient avec une proposition pour chaque fédération. Il présente son projet, et chaque fédération a le droit de dire oui ou non. Ce n'est en aucun cas une obligation, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Il propose, et elles décident. Je n'y vois absolument aucun problème".

Il a poursuivi : "Malheureusement, tous ses détracteurs se sont empressés de bondir sur cette information pour attaquer le projet. Je trouve cela profondément anormal. Les gens s'imaginent qu'il est facile de trouver des financements pour aider les fédérations, mais ils se trompent. Le président, grâce à ses réseaux et à ses relations, a simplement tenté d'apporter des financements à des fédérations qui avaient le choix de signer ou non".

Il a continué : "Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que depuis son élection en 2016, il faut saluer le travail accompli par le président Infantino et par la FIFA. Le président cherche à mondialiser le football et à le rendre véritablement universel. Et c'est là le véritable cœur du problème : cette ouverture dérange une certaine partie du monde, et particulièrement l'Europe".

Il a poursuivi : "Que ces petits pays, qui peinent à s'organiser, puissent demain rivaliser avec les géants du football, cela en dérange certains. Et c'est exactement ce que nous avons vu lors de la dernière Coupe du monde : des sélections plus modestes sont venues bouleverser la hiérarchie face aux grandes nations".

"L'Europe se sent menacée"

L'ancien international marocain a ajouté : "Le véritable problème, c'est que l'Europe se sent menacée. Elle voit le football progresser sur les autres continents. Aujourd'hui, en tant que Marocain, je le constate bien : des jeunes binationaux nés et formés en Europe choisissent de jouer pour le Maroc, leur pays d'origine. Et cela aussi dérange l'Europe, qui ne regarde égoïstement que ses propres intérêts".

Il a poursuivi : "Tous ceux qui attaquent Infantino viennent essentiellement d'Europe. Ils craignent cette concurrence à venir, ils craignent l'effondrement de leur domination, et ils veulent rester les seuls maîtres du football. Mais non : le football appartient à tout le monde".

À propos de sa relation avec le président de la FIFA, il a déclaré : "Parce que j'ai eu la chance de connaître Gianni Infantino personnellement et de l'accompagner au quotidien, je vois la personne qu'il est réellement. Je peux vous assurer qu'il ne mérite absolument pas toutes ces attaques injustes. Franchement, il ne mérite pas tout le mal qu'on dit de lui".

Le conseiller sportif d'Infantino a poursuivi : "Savez-vous combien d'acteurs privés financent les championnats européens, y compris au niveau des clubs ? Et là, aucun scandale pour eux, personne ne demande d'où vient l'argent. Mais dès qu'Infantino veut apporter des fonds pour financer le football dans le monde entier, là on crie au scandale ? C'est de la pure hypocrisie. Ils veulent interdire à la FIFA ce qu'ils s'autorisent à eux-mêmes. L'Europe a seulement peur que sa domination lui échappe".



