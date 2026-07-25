Hussam Hassan en tête de liste : une chaîne argentine dénonce les « comploteurs » contre l'Albiceleste

Une émission de la chaîne argentine « Todo Noticias » a déclenché une vive polémique après avoir dévoilé une liste de dix personnalités internationales qu'elle accuse de mener une campagne « anti-argentine » à la suite de l'échec de la sélection à conserver son titre de Coupe du monde 2026.

Cette escalade fait suite à la chute de l'Albiceleste en finale face à l'Espagne, sur le score d'un but à zéro en prolongation, malgré un parcours solide marqué par des victoires contre l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie, le Cap-Vert, l'Égypte, la Suisse et l'Angleterre.

Hossam Hassan en tête de liste

Le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, Hossam Hassan, arrive en tête de cette liste, après avoir accusé la Fédération internationale de favoritisme envers Messi et l'Argentine, à la suite de l'élimination de l'Égypte en huitièmes de finale. Il avait déclaré à « beIN Sports » : « Nous étions les meilleurs, mais ce qui s'est passé n'est pas juste. Nous aurions dû obtenir un penalty et un but nous a été refusé. Est-ce que tout cela est une question de marketing ? Veulent-ils que Messi continue ? »

Morgan et Jackson

La liste inclut le personnalité médiatique britannique Piers Morgan, qui a critiqué le comportement des joueurs argentins sur « X » en déclarant : « Leurs attitudes étaient écœurantes, en particulier celle de Paredes. C'est un groupe violent et une honte pour le football. » L'animateur de l'émission, Jonatan Viale, lui a répondu : « Allons-nous écouter un journaliste anglais débiter de telles absurdités ? »

La liste comprend également l'acteur américain Samuel Jackson, qui a qualifié l'Argentine de « pays le plus raciste », ainsi que le créateur de contenu « Speed », connu pour son soutien à Ronaldo, qui a célébré avec provocation la victoire de l'Espagne et s'est disputé avec les supporters argentins.

Personnalités politiques et artistiques

La liste s'étend jusqu'au maire de New York, Zohran Mamdani, à la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, à la chanteuse espagnole Rosalía et à l'acteur chilien Pedro Pascal.

Le reportage a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, entre ceux qui y voient une défense légitime et ceux qui estiment qu'il exagère en présentant les critiques comme un complot organisé contre l'Argentine.