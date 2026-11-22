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Philippe Diallo, président de la Fédération française de football et candidat face à Gianni Infantino à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA), a encaissé un sérieux coup dur au début de sa campagne électorale : sa tournée au Nigeria s'est transformée en démonstration de l'influence de son rival, qui continue de récolter les soutiens des différentes confédérations continentales. Un développement qui place les ambitions du Français face à une épreuve particulièrement difficile.

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Selon le site français Foot Mercato, Infantino se rapproche à pas sûrs d'un nouveau mandat présidentiel, après avoir obtenu le soutien unanime de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL), puis un large appui africain lors de l'assemblée générale de la confédération continentale, une scène à laquelle Diallo a assisté en personne et qui a illustré la montée en intensité du défi qui l'attend.

Les déboires électoraux de Diallo ont commencé en Amérique du Sud, lorsque la CONMEBOL a annoncé son soutien officiel à la réélection d'Infantino, lors d'une réunion tenue à Barranquilla, en Colombie.

Les dix fédérations nationales membres de l'instance ont soutenu à l'unanimité le maintien du président actuel, saluant son leadership et les changements qu'a connus le football mondial durant sa présidence.

Cette prise de position constitue un premier revers pour le candidat français, qui comptait sur le mécontentement de certains milieux européens à l'égard de la politique d'Infantino pour se présenter comme une alternative capable de rétablir la confiance dans la gouvernance de l'instance internationale.

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Mais ce qui s'est passé au Nigeria a été encore plus cruel : l'assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF) s'est transformée en une véritable démonstration de force du président sortant, sous les yeux de son rival français.

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Infantino vole la vedette au Nigeria

Infantino a reçu un accueil enthousiaste et une ovation chaleureuse dès son arrivée à l'assemblée générale, nouveau signe de l'ampleur de sa popularité auprès des dirigeants africains, avant que Patrice Motsepe, président de la CAF, n'annonce officiellement son soutien à Infantino pour la prochaine élection.

Motsepe a déclaré que les cinq dernières années lui avaient montré à quel point le président de la FIFA était engagé dans le développement du football africain, rappelant sa promesse d'accorder à chacune des 54 fédérations membres la somme de 25 millions de dollars à partir du 1er janvier 2027.

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Il a ajouté : « Nous pouvons maintenant nous lever et applaudir pour exprimer notre soutien à Gianni Infantino. Vous êtes notre candidat », avant de plaisanter sur la date d'arrivée de l'argent, affirmant qu'il devait arriver le 1er janvier, mais qu'il pensait qu'il arriverait demain.

Avec cette annonce, Infantino s'est assuré le soutien des 54 fédérations africaines, ce qui lui confère un avantage électoral important, d'autant que chaque fédération membre de la FIFA dispose d'une voix, faisant du continent africain un bloc électoral influent difficile à ignorer.

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Et la liste des soutiens ne s'arrête pas là, puisque le président sortant bénéficie également de l'appui de l'Union arabe de football, qui regroupe 22 fédérations réparties entre l'Afrique et l'Asie.

L'Europe peut-elle sauver la campagne de Diallo ?

En face, Diallo ne se lance pas dans la course sans base électorale, puisqu'il bénéficie du soutien de l'Union des associations européennes de football (UEFA), qui l'a désigné pour mener l'opposition européenne face à Infantino, avec l'appui de ses 55 fédérations membres.

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Mais ce bloc pourrait ne pas suffire à garantir la victoire, le candidat français devant obtenir au moins 106 voix sur les 211 fédérations membres de la FIFA, ce qui l'oblige à chercher des alliés hors du continent européen.

La course compte également le Japonais Kozo Tashima, tandis que plusieurs fédérations européennes ont pris leurs distances avec Infantino après l'enlisement de son projet visant à ouvrir les droits commerciaux des grandes compétitions aux investisseurs privés.

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L'élection étant fixée au 18 mars 2027 dans la capitale marocaine, Rabat, Diallo se retrouve face à une mission ardue, qui dépasse le cadre d'une simple compétition électorale classique.

Alors qu'il brandit l'étendard de la réforme de la gouvernance de la FIFA et du rétablissement de la confiance, Infantino continue de s'appuyer sur ses solides relations avec les confédérations continentales pour renforcer sa position. Ainsi, le début de campagne du Français ressemble davantage à un test brutal de son influence, lui qui a vu de ses propres yeux son rival rafler les soutiens de tout un continent, sans lui laisser de véritable espace pour lui voler la vedette.