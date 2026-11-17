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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a vivement critiqué ses joueurs après leur défaite humiliante 5-0 face à l’Allemagne en Ligue des nations. Furieux, il a qualifié leur prestation d’« humiliante » et prévenu qu’il envisageait de modifier la composition du groupe avant les quarts de finale en mars.

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Xavi fustige la défaite choc des Pays-Bas

Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi, a livré une analyse cinglante de la prestation de ses joueurs après leur lourde défaite 5-0 face à l’Allemagne . Le match de Ligue des nations disputé à Berlin a tourné au désastre pour les visiteurs.

Le mois dernier, Xavi avait assumé personnellement la responsabilité du match nul de son équipe face à la Grèce . Après cette lourde défaite contre les Allemands, il s’est toutefois montré beaucoup plus sévère. Le sélectionneur était visiblement furieux du manque d’efforts de son groupe. Il a reconnu que l’ampleur de la défaite l’avait complètement pris de court.

Le sélectionneur furieux de la mentalité de son équipe

Xavi n’a pas mâché ses mots en évoquant les principales raisons de cette lourde défaite. Il a clairement mis en cause l’attitude et l’investissement de son groupe dans le résultat à Berlin.

« C’était humiliant et cela s’explique à 99 % par les valeurs que les joueurs n’ont pas montrées aujourd’hui », a déclaré Xavi aux journalistes. « J’ai dit aux joueurs que nous devions changer de mentalité. Aujourd’hui, nous ne pouvions pas rivaliser, car nous n’avons pas été fidèles à nos valeurs. »

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« Je suis très déçu et c’est dommage, car jusqu’à aujourd’hui, j’étais très fier des joueurs. Ce qui s’est passé aujourd’hui est incroyable, cela a été un choc pour moi en tant qu’entraîneur. »

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Des absences importantes, mais aucune excuse valable

Les Pays-Bas se sont rendus à Berlin sans leurs capitaines habituels, Virgil van Dijk et Frenkie de Jong. Xavi a toutefois refusé d’invoquer leur absence pour justifier cette mauvaise prestation.

Interrogé sur l’influence des absences de Van Dijk et De Jong sur le résultat, le sélectionneur s’est montré catégorique. « Non, cela n’a rien à voir », a-t-il répondu fermement. Il a préféré voir dans ce match désastreux une dure leçon pour son groupe.

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« Jusqu’à aujourd’hui, nous construisions quelque chose de bien et aujourd’hui, nous avons fait le contraire de ce que nous voulions », a expliqué Xavi. « Mais ce n’est aussi qu’un match. J’essaie de comprendre ce qui s’est passé ici et je sais que les joueurs en tireront beaucoup d’enseignements. »

Des changements dans le groupe se profilent avant les matches de mars

Malgré leur lourde défaite face à l’Allemagne, les Pays-Bas ont déjà atteint leur objectif principal : se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Le groupe ne se réunira pas de nouveau avant mars. Xavi compte profiter de cette pause de quatre mois pour analyser les derniers matches et suivre ses joueurs de près.