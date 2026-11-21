Comment regarder Hull City - Brighton & Hove Albion avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Hull City reçoit Brighton & Hove Albion au MKM Stadium pour un match de Premier League opposant une équipe en quête de stabilité à l’une des formations les plus en forme du championnat.

Le Hull de Sergej Jakirovic aborde cette rencontre sans victoire lors de ses quatre derniers matches de Premier League, dont trois se sont soldés par un nul. Sa dernière sortie s’est achevée par une défaite 1-0 à domicile contre Arsenal. Hull City cherchera à renouer avec la dynamique victorieuse qui lui avait permis de s’éloigner brièvement de la zone de relégation plus tôt dans la saison.

Brighton arrive à Hull avec une réelle dynamique. L’équipe de Fabian Hurzeler occupe la deuxième place de Premier League avec 22 points, à cinq longueurs du leader, Arsenal, et reste sur deux victoires consécutives en championnat contre Brentford et Manchester City.

Brighton doit aussi composer avec un calendrier chargé sur plusieurs tableaux, après avoir battu Getafe en Ligue Conférence plus tôt ce mois-ci. Cet engagement européen ajoute une contrainte à la gestion de l’effectif, que Hurzeler devra mener avec soin dans les semaines à venir.

Luka Vuskovic occupe une place centrale dans le dispositif défensif de Brighton. L’international croate de 19 ans, arrivé de Tottenham Hotspur cet été, a été titulaire lors de chaque match de Premier League depuis son arrivée. Ses performances ont attiré l’attention de Barcelone, de Liverpool et du Real Madrid, mais Brighton a clairement indiqué qu’il n’étudierait aucune offre en janvier.

Du côté de Hull, les blessures qui privent l’équipe de plusieurs joueurs clés mettront à l’épreuve la profondeur de l’effectif de Jakirovic. L’équipe à domicile devra livrer une prestation disciplinée et compacte pour contenir une attaque de Brighton qui a trouvé son rythme ces dernières semaines.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Hull City - Brighton & Hove Albion en direct.

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