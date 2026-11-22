Comment regarder Hull City contre Brighton & Hove Albion avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Premier League - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Hull City reçoit Brighton & Hove Albion au MKM Stadium pour un match de Premier League opposant une équipe en quête de stabilité à l’une des formations les plus en forme du championnat.

Le Hull de Sergej Jakirovic aborde cette rencontre sans victoire lors de ses quatre derniers matches de Premier League, dont trois se sont soldés par un nul. Sa dernière sortie s’est achevée par une défaite 1-0 à domicile contre Arsenal. Hull City cherchera à retrouver la dynamique victorieuse qui lui avait brièvement permis de s’éloigner de la zone de relégation plus tôt dans la saison.

Brighton arrive à Hull sur une bonne dynamique. L’équipe de Fabian Hurzeler occupe la deuxième place du classement de Premier League avec 22 points, à cinq longueurs du leader Arsenal, et reste sur deux victoires consécutives en championnat, contre Brentford et Manchester City.

Brighton doit aussi gérer un calendrier chargé sur plusieurs fronts, après avoir battu Getafe en Ligue Conférence plus tôt ce mois-ci. Cet engagement européen entre en ligne de compte dans la gestion de l’effectif que Hurzeler devra mener avec soin au cours des prochaines semaines.

Luka Vuskovic est au cœur du dispositif défensif de Brighton. L’international croate de 19 ans, arrivé de Tottenham Hotspur cet été, a été titulaire lors de chaque match de Premier League depuis son arrivée. Ses performances ont attiré l’attention de Barcelone, de Liverpool et du Real Madrid, même si Brighton a clairement indiqué qu’il n’étudierait aucune approche en janvier.

Pour Hull, l’absence de plusieurs joueurs clés sur blessure mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif de Jakirovic. L’équipe à domicile devra faire preuve de discipline et de solidité pour contenir une attaque de Brighton qui a trouvé son rythme ces dernières semaines.