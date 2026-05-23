Hull City a décroché sa promotion en Premier League samedi après-midi. Longtemps, la finale des barrages a semblé se diriger vers un nul blanc, jusqu’à ce que, dans le temps additionnel, les Tigers trouvent enfin l’ouverture : 1-0. Ils retrouvent ainsi l’élite après neuf années d’absence.

La période précédant la rencontre avait été agitée par le « Spygate », mais la première période, elle, est restée pauvre en actions. Middlesbrough a certes dominé la possession, sans pour autant se créer de réelles occasions. Les situations franches se sont faites rares pour les deux équipes, même si le milieu de terrain de Hull City, Mohamed Belloumi, a tenté sa chance d’une belle frappe lointaine.

Tout a basculé dans les dernières minutes du premier acte. L’attaquant de Hull City Oliver McBurnie s’est d’abord créé une occasion en or : l’Écossais a repris de la tête un centre précis en direction du but de Solomon Brynn, mais a vu son tir s’écraser sur la barre transversale. Dans le temps additionnel, David Strelec répondait d’une frappe lointaine qui frôlait le poteau. Les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

Après la pause, les occasions franches se font toujours aussi rares. Le capitaine de Middlesbrough, Dael Fry, place ainsi une tête au-dessus de la transversale peu après la reprise, tandis que Hull ne fait guère mieux qu’un nouveau tir de Belloumi.

À la 80e minute, le public s’est toutefois quelque peu animé lorsque le remplaçant Sontje Hansen – ancien joueur de l’Ajax et du NEC – s’est retrouvé face à face avec le gardien de Hull. Le Néerlandais a toutefois poussé le ballon juste à côté, après quoi le drapeau s’est tout de même levé.

Hull City a également failli ouvrir le score lorsque Joe Gelhardt a tenté un subtil tir en pivot. Le match semblait se diriger vers un nul vierge, jusqu’à ce que McBurnie fasse exploser de joie les supporters de Hull présents à la 90^e+5^e minute.

L’attaquant a surgi avec vivacité lorsque le gardien de Middlesbrough a relâché le ballon, et il a poussé le cuir au fond des filets pour le but libérateur. Dans les dernières minutes, Hull a géré son avantage sans trembler : la promotion était acquise pour les Tigers.

Les Tigers, qui avaient évité de justesse la relégation la saison passée et terminé à la sixième place cette année, accèdent ainsi à une promotion historique.